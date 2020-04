CAMEROUN :: Levée de fonds : Penda Ekoka sur « le chemin de je m’en fous » ? :: CAMEROON

Le président du Management Commitee de l’élan de solidarité populaire lancé par le Mrc défie le ministre de l’Administration territoriale en appelant à la poursuite de ladite opération.

L’injonction du ministre de l’Administration territoriale (Minat), Paul Atanga Nji du 07 avril dernier, visant à mettre fin à l’opération de levée de fonds engagée par le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, n’a pas été suivie par les responsables de ce parti politique. En effet, moins de 24h après cette interdiction, Christian Penda Ekoka, le président du management commitee de cette opération baptisée « Survie Cameroun Survival Initiative (SCSI) », a commis un contre-communiqué non seulement pour exprimer sa stupéfaction quant à la réaction du Minat, mais surtout pour exhorter les volontaires « à rester sereins, solidaires et mobilisés, et à maintenir tendue la chaîne de solidarité ».

Pour Christian Penda Ekoka, il faut continuer « le combat pour sauver la vie de nos compatriotes ». À cet effet, il assure que « les fonds collectés sont en sécurité malgré les menaces du Minat ». De son côté, le ministre a dénié toute légalité à l’initiative du parti de Maurice Kamto, par ailleurs porteur de l'opération SCSI. S’appuyant sur les textes régissant les appels à la générosité publique (notamment la loi du 21 juillet 1983 et son décret d’application du 14 août 1985), Paul Atanga Nji a rappelé qu’il est interdit « formellement à tout individu et à toute organisation de quelque nature que ce soit, de faire appel à la générosité publique sans au préalable avoir obtenu l’autorisation du Minat ».

Pour le moment, le ministre a restreint cette pratique uniquement au « cadre défini par le chef de l’État ». C’est d’ailleurs dans cet espace qu’il a enjoint « tout individu ou organisation de bonne foi souhaitant apporter une contribution financière ou matérielle à la lutte contre le coronavirus [de] le faire en toute transparence ».

Le Mrc n’est pas le seul parti à avoir sollicité la générosité des Camerounais pour barrer la voie au COVID-19. En solitaire, le député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn), Nourane Foster, a annoncé à travers les réseaux sociaux avoir été reçue en audience par le Minat, mercredi 08 avril, à l’effet d’introduire une demande d’autorisation pour la même cause.