CAMEROUN :: Evolution de l’épidémie : 43 nouveaux patients guéris :: CAMEROON

Les derniers chiffres communiqués hier soir au cours d’un point de presse au Centre des opérations des urgences de santé publique de Yaoundé.

43 nouveaux patients guéris. Pour un total global de 60 guérisons. C’est avec beaucoup de joie que Fanne Mahamat, directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique (Minsanté) a fait le point sur la situation de l’évolution épidémiologique au Cameroun. Les données sont encourageantes, un mois après le premier cas de Covid-19 au Cameroun. Alors que le pays enregistrait encore 17 cas de guérison lundi soir, voilà une quarantaine de patients de plus guéris hier. Il s’agit précisément de 11 patients à l’hôpital Laquintinie de Douala, 17 à l’Hôpital général de Yaoundé, neuf à l’hôpital Jamot et six à l’hôpital central de Yaoundé.

Triste nouvelle par contre du côté des personnes infectées. 27 nouveaux cas positifs ont été enregistrés. Ce qui porte à 685, le nombre total d’infections au Covid-19 enregistrées sur le territoire national à ce jour. Mais les responsables du Minsanté rassurent : « Le processus de décentralisation de la gestion en cours de finalisation, contribuera à améliorer la prise en charge des cas ».

Le Minsanté appelle une fois de plus au respect strict des mesures barrières mais surtout incite les populations à rester à la maison autant que possible.

Au sujet de la régulation sociale pour éviter la propagation, des dispositions sont prises par le gouvernement, notamment dans plusieurs secteurs dont la communication, les affaires sociales, les transports, l’habitat et le développement urbain, entre autres. Les populations sont par ailleurs appelées à éviter de stigmatiser les cas positifs au Covid-19 et le personnel soignant.