CAMEROUN :: L'hypothèse terrifiante du Coronavirus dans les prisons mouroirs de Paul BIYA :: CAMEROON

Imaginez ne serait-ce qu'un instant la pandémie du Coronavirus dans les mouroirs concentrationnaires du dictateur Paul BIYA au Cameroun...

Elle comblerait bien évidemment sa volonté d'éliminer en silence et complètement tous ces encombrants prisonniers politiques communément présentés comme des "prévaricateurs de la fortune publique" et autres "terroristes, séquestrés arbitrairement parfois depuis des décennies.

Mais est-ce également votre souhait profond??? NON

Alors ne restez plus insensible, sourd, muet voire aveugle devant cette abomination.

Exigeons collectivement la libération immédiate de tous les prisonniers politiques camerounais pour raisons humanitaires !!!

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org