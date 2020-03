CAMEROUN :: Coronavirus : Rixe épistolaire entre Kamto et Fame Ndongo :: CAMEROON

Tandis que l’un reproche au chef de l’État son silence face à la pandémie, l’autre botte en touche et soutient qu’une stratégie a été élaborée par le gouvernement.

Au Cameroun, il y a les victimes du coronavirus, il y a ceux qui se battent autour de cette pandémie et il y a ceux qui observent la scène (confinés chez eux). La deuxième catégorie s’est particulièrement illustrée le weekend dernier, mettant notamment en scène le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), Maurice Kamto, d’une part, et le secrétaire à la communication du comité central Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), Jacques Fame Ndongo d’autre part. Les deux universitaires se sont livrés à un pugilat épistolaire, mobilisant des styles à la hauteur de leur piédestal professoral.

Maurice Kamto est le premier à engager les hostilités lorsque dans sa « déclaration sur le Covid-19 » le 27 mars dernier, il a fait cette sommation au chef de l’État : « Monsieur Paul Biya doit assumer pleinement et par lui-même la fonction présidentielle qu’il usurpe depuis le hold-up électoral d’octobre 2018, faute de quoi le peuple camerounais sera en devoir de constater sa défaillance et d’en tirer toutes les conséquences politiques ».

Riposte

Au fond, le président du Mrc déclare que « les Camerounais sont abandonnés à leur triste sort par celui qui prétend assumer la fonction de chef de l’État, ceci au moment où « certains dirigeants de pays africains, à l’instar du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Gabon et de l’Afrique du Sud qui ont pris personnellement la situation en main et annoncé des mesures financières conséquentes pour faire face à la crise sanitaire tout en soutenant les acteurs économiques », s’est-il offusqué.

« Prenant à témoin le peuple camerounais et la communauté internationale », Maurice Kamto perçoit cette « indifférence déconcertante, en tout cas irresponsable » dans toutes les autres crises qui ont cours au Cameroun. Aussi, le leader du Mrc engage-t-il le chef de l’État « sous sept jours à s’adresser aux Camerounais, lui-même, pour leur dire quelle est sa riposte contre le Covid-19 et surtout pour annoncer les moyens de financement nécessaires, aussi bien aux ménages qu’aux entreprises, pour assurer l’efficacité du confinement », a-t-il déclaré.

24h exactement après ce projectile du « président élu … du Mrc », Jacques Fame Ndongo a répondu, toujours dans le même registre épistolaire. Empruntant parfois au français de l’époque de la renaissance (entre 1300 – 1600), celui qui est par ailleurs ministre d’État, ministre de l’enseignement supérieur (Minsup) a vite fait de qualifier la déclaration de Maurice Kamto de « stratégie insurrectionnelle » et de « coup d’épée dans l’eau ». Jacques Fame Ndongo a produit une espèce de lecture méthodique en six pages avec huit conclusions partielles et une conclusion générale. « Le Rdpc s’attendait, soit à un soutient républicain de la stratégie élaborée par le président de la République sur la pandémie concernée, comme cela se fait dans tous les pays du monde, soit à des propositions alternatives, originales, novatrices voire futuristes émanant du Mrc », a regretté le membre du bureau politique du Rdpc. Et d’ajouter que ce « conglomérat d’absurdités » de M. Kamto « relève de la fantasmagorie ».

À la question de savoir si le Cameroun est gouverné, M. Fame Ndongo répond par l’affirmative, « et de fort belle manière » par Paul Biya, lui l’« adepte de la division du travail » grâce à laquelle il peut « décider, orienter, impulser, conduire, mais aussi, déléguer (quand il le faut ». S’agissant de la pandémie, le communicant du comité central Rdpc fait savoir que « le président Paul Biya a pris le taureau par les cornes ».