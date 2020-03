CAMEROUN :: Douala : Un homme de 25 ans meurt des suites d'un glissement de terrain :: CAMEROON

Camer.be a appris qu'un jeune homme dont le nom n'a pas été révélé, a perdu la vie à Douala la capitale économique du Cameroun. Il était âgé de 25 ans. Les faits se déroulent au quartier Logbessou dans le 5 ème Arrondissement de la ville portuaire.

Selon nos informations, ce dernier creusait une tranchée, lorsqu'il a été surpris par un glissement de terrain qui l'a enseveli. Des riverains ont aussitôt fait appel aux sapeurs pompiers, lesquels au bout de deux heures de travail, ont pu extraire le corps sans vie du jeune homme.

Votre journal s'est fait dire que le jeune homme était déjà mort par asphyxie, et que la tranchée qu'il creusait, était assez profonde. Les militaires du corps national des sapeurs pompiers étaient assistés par une pelleteuse appartenant à un particulier.



Malgré tous ces efforts, le jeune homme de 25 ans a été extrait mort de son ensevelissement. Malheureusement.. Dommage pour une aussi jeune et dynamique vie qui a été arrachée de façon tragique et brutale !