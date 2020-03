CAMEROUN :: Douala : Controverse autour d’un décès :: CAMEROON

La nouvelle du décès d’Achille Essomè Moukouri a fait le tour des réseaux sociaux le 23 mars 2020.

« Affreuse nouvelle ! Un appel de ma mère ce matin pour m’annoncer que je viens de perdre mon oncle Achille Essomè Moukouri. Merci#Covid-19. A tous ceux qui pensent au Cameroun que ce ne sont que des récits, je vous supplie, restez confinés. C’est la seule chose à faire », indique Patrick Mboma dans un tweet.

Un tweet qui en a rajouté à la psychose déjà présente dans la ville de Douala et qui faisait de l’oncle de cet ancien footballeur international camerounais, le premier décès des suites de COVID-19. Or, d’après la famille du défunt au quartier Bonapriso, il n’en est rien.

A en croire l’entourage du défunt, Achille Essomè Moukouri souffrait depuis plus de six mois et était alité depuis un mois. Il ne serait donc pas mort des suites de coronavirus, renseignent ses proches. Ce que confirme un post de Crtvweb. « Le directeur de l’hôpital Laquintinie fait savoir que M. Achille Essomè Moukouri, n’a pas été testé au COVID-19. Il souffrait d’insuffisance cardiaque et de diabète », tranche-t-il.