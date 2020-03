Coronavirus: Calixte Beyala parle du confinement en Afrique :: AFRICA

Le Coronavirus est une infection grave. La combattre est une nécessité absolue ! Mais attention, l'Afrique devient folle, prise dans une psychose généralisée. En effet, on propose les mêmes méthodes qu'en Occident pour combattre le virus ! Se laver les mains, c'est important, facile à mettre en œuvre ; fermer toutes les frontières pour éviter une contamination exogène, très bien, facile à exécuter ! Mise en quarantaine des personnes détectées positives, belle prévention. Informer, aider, s'entraider, avoir une démarche civique citoyenne, j'applaudis...

Mais lorsqu'on nous parle de confinement total ou partiel, de couper tout échange entre certaines régions et d'autres, la machine africaine perd pieds, à mon sens.

Au Cameroun, les gens vivent au jour le jour, peu de familles peuvent se permettre le luxe d'un confinement total, sans courir le risque de crever de faim ! Si les plus démunis sont obligés au confinement, ils mourront de faim, ou alors l'affaiblissement de leur organisme dû au manque de nourriture feront d'eux les premières victimes du Coronavirus ! Ces annonces faites à la légère provoquent la flambée des prix de premières nécessités sur les marchés occasionnant une vraie précarité !



Enfin, pour abréger, le Coronavirus tue principalement les vieux ! Ou sont nos hospices et nos maisons de retraite ? Je n'en vois pas. Quelle est le pourcentage de la population africaine âgée de plus de 70 ans ? Il me semble fort que Les populations africaines sont jeunes, et le Coronavirus tue dans les hospices en Occident. Aussi, chers leader avant de prendre des décisions, réadaptons les situations à nos réalités.