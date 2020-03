CAMEROUN :: CORONAVIRUS LE PLAN DE GUERRE DE L'ORDRE DES MEDECINS ? :: CAMEROON

L’Ordre aurait-il un plan de mobilisation d’urgence de ses membres pour faire face à l’épidémie du Coronavirus ? C'est la question que la COMICODI pose à Monsieur le Docteur GUY SANDJON, Président de l’Ordre des Médecins. L'intégralité de la lettre

Monsieur le Président,

Selon le directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Afrique risque de connaître une des pires épreuves de son histoire caractérisée par une des pires catastrophes sanitaires, du fait de la pandémie du Coronavirus déjà présente dans notre pays.

A ce jour, nous pouvons estimer que le Gouvernement a pris ses responsabilités sur le plan de la communication, notamment en recommandant des mesures de précaution individuelles voire collectives, et assurant une certaine permanence dans la communication.

Cependant, au plan strictement technique et scientifique, nous avons vu intervenir dans les médias de toute nature, des membres du corps médical s’exprimant à titre personnel, de même que des charlatans invétérés se sont engouffrés dans la communication.

Dans ce contexte, l’Ordre des médecins, pourtant dépositaire officiellement de l’autorité technique et scientifique d’un point de vue strictement déontologique, semble inaudible, absent, trop discret. Je veux alors rappeler que dans tous les cas, ce sont les médecins, c’est le personnel médical, c’est la profession et la corporation avec toute la chaîne qui implique les laboratoires d’analyse, qui seront en première ligne pour prendre en charge des malades et sauver des vies.

Question Monsieur le Président : Quel est votre plan de mobilisation d’urgence pour aller en guerre contre la pandémie ? Une conférence de presse n’est-elle pas nécessaire ?

Dans l’attente, ma fraternelle et affectueuse considération./.

SHANDA TONME