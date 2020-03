CAMEROUN :: Tweet du président Paul Biya au sujet du COVID 19 :: CAMEROON

Chers compatriotes, le monde fait face à une crise sanitaire grave et sans précédent.

Elle va impacter nos comportements quotidiens et notre économie. Je vous invite à respecter scrupuleusement les prescriptions du Gouvernement et de l’OMS.#PaulBiya#COVID19#Cameroun

