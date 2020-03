CAMEROUN :: Pourquoi un report du CHAN est inévitable…. :: CAMEROON

Dans une récente sortie sur sa page facebook, Martin Camus Mimb, le patron de Radio Sport Info démontre « pourquoi un report du CHAN est inévitable ». Il précise très bien que les sponsors et les spécialistes de l’audiovisuel indispensables à l’organisation du tournoi sont en Europe, devenu principal foyer de la pandémie. Pendant ce temps, les autorités camerounaises se disent prêtes pour accueillir cet évènement sportif. Camer.be vous propose ci-dessous l’intégralité de sa sortie.

- Tous les Sponsors majeurs de la CAF viennent de l'Europe avec leur logistique.

- Les Experts de l'audiovisuel pour la production du signal viennent d'Europe...

- La Presse Internationale qui a acquis les droits de retransmission, vient d'Europe...

S'il faut une quatorzaine comme exigée par le ministère de la santé à partir de la descente d'avion, il reste à peine 3 jours à toutes ces personnes pour arriver au Cameroun et espérer être libérées au moins le 4 avril jour du début de la compétition...

La plupart des pays européens ont suspendu les voyages...et donc même s'il y en a qui veulent s'entêter, il leur sera difficile de trouver des vols...

La résistance ne sert plus à rien, le Conavirus a gagné la première manche...attendons la VAR de l'espoir pour une maîtrise rapide et contrôlée de la situation. À titre d'information, les pays comme la France ont gelé les mouvements de façon provisoire...jusqu'en fin mai! Au meilleur des cas, espérons un report pour beaucoup plus loin encore...À moins que le miracle qui a transporté ce virus à la vitesse du vent, l'emporte avec la même vitesse. Mais ça ne sent pas bon pour le Chan dans son timing initial.