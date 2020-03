Le COVID-19 amène le Gabon à fermer ses écoles et à limiter les visas touristes

Le Gabon a adopté vendredi des mesures pour lutter contre le nouveau coronavirus, dont la fermeture pour deux semaines des établissements scolaires et l’arrêt d’attribution de visas touristiques pour les zones touchées par la pandémie.

Jeudi, un premier cas de coronavirus avait été déclaré, un étudiant gabonais de 27 ans qui revenait de Bordeaux, en France.

“Pour prévoir toute épidémie dans notre pays et protéger nos populations”, explique le gouvernement gabonais dans un communiqué publié vendredi soir, tous les établissements scolaires seront fermés jusqu’au 30 mars, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits et les bars et les boîtes de nuits sont fermés “jusqu‘à nouvel ordre”.

L’attribution de visas touristiques est suspendue “en provenance des zones les plus infectées, à savoir l’Union européenne, la Chine, la Corée du Sud et les Etats-Unis”, énumère le communiqué.

Près de 200 contaminations par le virus avaient été officiellement recensées vendredi dans 14 pays d’Afrique subsaharienne, selon leurs autorités nationales, avec un premier mort confirmé au Soudan.

L’Afrique est plutôt épargnée par rapport au reste du monde, où le nouveau coronavirus a fait plus de 5.300 morts, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 17H00 GMT.