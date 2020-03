CAMEROUN :: Espace parlementaire : Les « bleus » en vedette :: CAMEROON

Les nouveaux élus qui ont pris part à l’ouverture de la session de plein droit hier ont commencé à se familiariser avec cet environnement.

C’est vrai qu’un député élu croyait qu’il allait recevoir son écharpe et son macaron hier. Il avait même déjà fait imprimer et distribuer les cartons d’invitation pour l’arrosage de ses attributs. Du coup, il ne fallait pas être à sa place lorsque ses invités lui demandaient : « Honorable, on fait comment ? » C’est clair qu’il ne savait pas qu’on ne donne pas tout à un député au premier jour. Mais bon, la famille, les amis et même les militants étaient là.

Ça prouve que Samuel Moth a été élu pour et par le peuple. L’autre qui été porté jusqu’aux portes de l’hémicycle par un fan club animé (tambour et clairon), c’est Cabral Libii. Le président national du Pcrn était entouré par ses quatre camarades députés, et ne marchait plus n’importe comment. Le sourire était aussi mesuré. C’est un parlementaire quand même ! Même pour le saluer, il fallait attendre son tour. Surtout que le corona-virus est dans l’air.

Mais le protocole et la sécurité n’ont pas rendu un grand service aux élus. Comme ils ne sont pas encore charismatiques, avec gandouras brodés et costumes dressés - ça se comprend, ils n’ont pas encore grand chose, ils étaient obligés de se présenter. Surtout pour ceux qui avaient oublié leur carton d’invitation.

Dans l’hémicycle, chacun connaissait sa place. Les chevalets placés depuis quelques jours ont facilement aidé. Ce n’est qu’à la fin de la plénière que les accolades pouvaient commencer. Les députés UDC, en l’absence d’Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya, seule ancienne du groupe, ont dû se battre pour rester sereins.

Un peu comme les deux plus jeunes du bureau d’âge. Elles aussi sont « bleues ». Mais vous imaginez ce que ça peut faire, lorsqu’au premier jour de la rentrée, on vous désigne chef de classe ? Rester percher à la tribune, avec plus de 300 regards braqués sur vous, Aicha Blanche Jacqueline Dague et Nafissatou Alim en ont fait l’expérience. Et à la fin de la plénière, elles aussi n’en revenaient pas. Elles en étaient bien amusées. Il vaut mieux…