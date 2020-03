CAMEROUN :: Lettre de félicitation à Monsieur MBASSA NDINE ROGER, Maire de la ville de Duala. :: CAMEROON

Monsieur le Maire MBASSA NDINE Roger...L'Association pour la Renaissance du Peuple Sawa (ARPS) est heureuse de vous adresser ses félicitations et de vous exprimer sa joie pour votre large victoire à l'élection au poste de Maire de la ville de Duala mercredi dernier.

L’Association Renaissance du Peuple Sawa a pour but : la défense des intérêts du Peuple Sawa et se fixe comme objectif à court terme l’organisation des Etats Généraux du Peuple Sawa en 2021.

L’ARPS considère cette élection comme l'aboutissement naturel d'un parcours durant lequel vous avez sans doute douté, puis repris courage.

En tant que Dualasiennes et Dualasiens, nous, Membres de l’ARPS, espérons que sous votre impulsion, ce changement de gouvernance donnera plus de dynamisme à la ville de Duala, et surtout apportera des solutions aux nombreux problèmes auxquels sont confrontés quotidiennement les populations.

Monsieur le Maire MBASSA NDINE Roger,

La démocratie s’est exprimée, il s’agit désormais de se mettre au travail. Pour cela, vous aurez besoin de toutes et de tous, de toutes leurs bonnes volontés, de toutes leurs énergies.

Votre élection au poste de Maire de la ville de Duala mercredi dernier fait de vous un personnage clé du lien social. Elle vous engage aussi à construire un partenariat avec les Chefs traditionnels autochtones (Duala, Bassa et Bakoko) et les chefs allogènes de quartiers de votre territoire dont la détermination et le dynamisme

sont bien connus. Ce dialogue peut aussi prendre la forme d’un éclairage pour faire vivre vos projets en matière économique, sociale et culturelle. Cette élection, enfin, fait de vous, dans la proximité, un représentant de la République.

Monsieur le Maire MBASSA NDINE Roger,

Ce mandat vous est confié dans un moment singulier. Par exemple, depuis quelques jours, une vidéo des ressortissants de la Région de l’Ouest circule sur les réseaux sociaux et appelle à l’insurrection dans la ville de Duala : « il est temps que nous autres, on s’approprie ce que Dieu nous a donné. C’est-à-dire la ville de Duala.» Duala la ville de Rudolf Douala Manga Bell, de Dika Mpondo Akwa, de Frédéric Henri Eïtel Ekuala Esaka Ekuala Deido, de Ernest Betote Dika Akwa, de Alexandre Ndoumb'a Douala Manga Bell, de Paul Soppo Priso, de Rudolph Tokoto Essome. Aujourd’hui, c’est votre nom, un nom duala, un autochtone, Monsieur le Maire MBASSA NDINE Roger, qui éclaire la ville de Duala. Il vous reviendra d'incarner l'intérêt des autochtones (Duala, Bassa et Bakoko) dans un temps caractérisé par une montée du tribalisme par les allogènes dans la ville de Duala.

Notre dernier propos sera pour dire à chaque femme et à chaque homme de la Mairie de la ville de Duala qu’être élu est une responsabilité souvent très difficile mais qui apporte beaucoup de bonheur. Pour la conduire à bien, il ne faudra jamais oublier que la première des attitudes est d’être toujours auprès des Peuples et surtout de les aimer, d’aimer les US et COUTUMES de la ville, de respecter les AUTOCHTONES, en occurrence les Duala, Bassa et Bakoko.

Veuillez croire, Monsieur le Maire, Monsieur MBASSA NDINE Roger, en tous nos vœux les plus sincères de réussite dans le mandat que vous allez assurer.

Paris, le 7 mars 2020

Pour l’Association Renaissance du Peuple Sawa (ARPS)

* Patrice EKWE EDIMO SILO

* François LOKO-BILLE BETOTE

* Rodolphe MOUNGUE DIN

* Jacky DALLE ESSAKA