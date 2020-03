BELGIQUE :: Des activistes camerounaises de la diaspora attendues au parlement européen le 13 mars :: BELGIUM

A l'initiative du Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen et des associations de la diaspora combattante de Belgique , les délégués de la diaspora camerounaise réunis au sein des groupes plus connus sous le nom des Amazones de toute l’Europe se sont donné rendez-vous à Bruxelles le 13 mars prochain pour une séance de travail.

Au cours de cette rencontre prévue de 14 à 18h, l'eurodéputée Marie Arena,présidente de la sous-commission "droits de l'Homme", discutera avec ces "Amazones" de la situation des droits de l’Homme au Cameroun et bien d'autres sujets actuels. Elle sera assistée de ses collègues issus des autres groupes parlementaires européens.

Selon les initiateurs de cette rencontre, l’intérêt de cette dernière a été suscité par l'actualité brûlante de l'heure au Cameroun et plus précisement dans les régions anglophones du Cameroun, sans oublier les mouvements de contestations actuels de la légitimité démocratique du pouvoir de Monsieur Paul Biya des Camerounais résidant en Grande-Bretagne, en Belgique, ou Amérique du Nord et en France qui ont porté “le problème camerounais” dans la rue et devant les institutions étrangères

Sont annoncés à cette rencontre, les délégués des Amazones de Belgique, France, Italie, Suisse, Royaume Uni etc. Ces Amazones seront conduites au parmement européeen par Maître Florence Noumo, Avocate au barreau de Paris.

A l'issue de cette seéance de travail avec le parlement européen une déclaration dite de Bruxelles sera rendue publique.

Contact: asblcebaph@gmail.com

Tel: +32 465 90 64 31