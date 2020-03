CAMEROUN :: Lengue Malapa : l’homme au parcours exceptionnel. :: CAMEROON

Bien avant son arrivée à la tête de l’exécutif Communal de Douala 1er , Jean Jacques Lengue Malapa avait déjà fait ses classes en management.

Ce candidat favori au poste du Maire de la ville de Douala n’est pas un néophyte en matière de management. Avant d’être élu premier magistrat municipal de d’arrondissement de Douala 1er , il a préalablement servi au sein du groupe camship comme directeur de la communication et des relations publiques de 2002 à 2010. Aucours de la même période , il a également offert ses services au secrétariat général, des assemblées générales et conseils d’administration des sociétés du groupe camship . Ses compétences sont multiformes et variées notamment en matière de conception , de l’élaboration et d’exécution des budgets. Élaboration des bilans , relations avec les commissaires aux comptes , les notaires , Actionnaires et Administrateurs. De 2007 à 2014 , Lengue Malapa était à la tête de la présidence du bureau régional du littoral des communes et villes unies du Cameroun ( cvuc).

Parcours scolaire et universitaire.

Lengue Malapa est titulaire d’un baccalauréat A4 obtenu en 1974 au collège sacré- cœur de Makak. Il a fait les études supérieures en lettres modernes , en sociologie et en Administration et finance . Très attaché au travail bien fait , il a dû suivre plusieurs stages et formations supérieures dans le but de mieux se perfectionner dans son secteur d’activité. C’est le cas du stage en Administration et finances effectué à Gegos en France . Tout comme celui effectué en gestion financière et commerciale portuaire à l’UUPR( union des usagers du port de Rouen). Il a également suivi avec succès une formation à unimar en Allemagne , puis à cowac Hambourg en Administration et gestion portuaire et des sociétés.

Autres fonctions antérieures.

Cet expert en Administration municipale a été adjoint au directeur de sho Galeries de 1979 à 1981. De 1981 à 1983 , il est cadre au service du personnel et des affaires générales à camship. De 1983 - 1986 , Lengue Malapa occupe les fonctions de chef service adjoint du personnel et des affaires générales à camship ( Direction Administrative et juridique). De 1986 - 1989 , il est chef service du personnel , puis chef de service des ressources humaines et des affaires sociales à la direction des ressources humaines. Et de 1990 à 1992 , il est chargé d’études à la direction commerciale.

Cursus politique.

Il faut relever que Jean Jacques Lengue Malapa , est militant du Rdpc ( Rassemblement Démocratique du peuple camerounais) depuis 1985. De 1996 à 2002 ,il est président de comité de base Bonalembe 2 ( Ngodi Akwa). Il a dirigé la sous - section Rdpc Akwa C de 2002 à 2007. De 2002 à 2007 Lengue Malapa est élu conseiller municipal Douala 1er.

Depuis 2007 , il est président de la section Rdpc wouri 1. Membre de la commission de campagne à l’élection présidentielle de 2004 , 2011 , et 2018. Vice Président de la commission de campagne des élections sénatoriales de 2013 et 2018. Tête de liste des municipales à Douala 1er ,en 2007 , 2013 , et 2020.

Lengue Malapa et les loisirs - sports.

Il est ancien joueur international et capitaine de l’ équipe nationale du Cameroun de basketball. Ancien arbitre de football notamment en 2e division. Il a été entraîneur de plusieurs équipes de basketball. A l’instar de CEDRES BB , MECRCURE BB). Celui qui va bientôt être élu Maire de Douala est un fervent passionné du billard , de la musique classique et locale ...

Faut- il le relever, Lengue Malapa jean Jacques Emile est né le 08 Février 1955 à Douala. Fils de Lengue Paul et Engome Ebele Marie. Quant à sa situation matrimoniale , cet homme politique est marié et père de 05 enfants