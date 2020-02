CAMEROUN :: Alerte aux Commerçants et négociants d’équipements électroniques et audiovisuels :: CAMEROON

Le médiateur universel, président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination, porte à la connaissance de l’opinion publique et particulièrement les commerçants et négociants des équipements électroniques et audiovisuels, qu’une dame du nom de KOUAMOU MAGNUELLA, se présentant sous diverses étiquettes et raisons sociales, s’est spécialisée dans des achats à crédit des équipements, pour à chaque fois fondre dans la nature.

Le Médiateur met donc en garde tout le monde, contre les agissements de cette dame, qui agirait avec la couverture d’un officier de police comme sa caution.

Au regard des plaintes qui s’accumulent dans les commissariats de police et dans les brigades de gendarmerie, et autant au cabinet du Procureur de la République, le préjudice pour les victimes se chiffrerait à plusieurs dizaines de millions de Francs CFA./.

Yaoundé, le 19 Février 2020

Le Médiateur Universel

SHANDA TONME