CAMEROUN :: Cocufiée, une femme se suicide à Nkomo :: CAMEROON

Monique âgée de 30 ans et mère de deux enfants se donne la mort après la découverte de l’infidélité de son compagnon.

L’amour fou qu’on porte à son partenaire peut s’avérer souvent fatal. C’est ce qui est arrivé à Monique, hier aux environs de 19h30 sis au carrefour Nkomo à Yaoundé. Monique s’est donnée la mort en consomment à l’excès de l’eau de javel suite à l’infidélité de son partenaire. En effet, Monique et Landry vivent en concubinage depuis plus 10ans. Ayant investi pendant cinq dans les plantations, Landry a décidé quitter le village pour s’installer à Yaoundé. Ce dernier a par la même occasion construit une maison à sa compagne. Toute joyeuse, elle rejoint son concubin et ses deux enfants dans cette nouvelle maison.

« Lorsque le couple est arrivé dans le quartier c’était l’amour au rendez vous. Cette mutation de cadre de vie marquait pour Monique un nouveau départ, alors que pour Landry c’était plus tôt une rupture. Landry partait au village et laissait sa femme en ville. Mais Monique a commencé à avoir des doutes sur l’infidélité de son mari depuis les fêtes de fin d’année dernières, elle s’est confiée à sa meilleure amie Hortense. Selon les témoignages des riverains du quartier Nkomo, « Monique était dans un état dépressif, elle était traumatisée par le changement radical de son homme. Monique était devenue soliste et casanière, elle avait perdu l’appétit, bref le gout de la vie. Elle n’imaginait pas sa vie sans enfants».

Après des jours et des nuits sans son conjoint, Monique a effectué un voyage inopiné samedi dernier avec l’idée de lui faire une surprise. Malheureusement, les choses auraient mal tournées. A sa surprise désagréable, elle a découvert que Landry avait épousé une autre femme au nom de Sylvie depuis un an. Stupéfaite et déçue par le cours des choses, Monique s’effondre. Bien après, pour se racheter auprès de Monique, Landry décide de ramener sa compagne en ville pour des soins et un arrangement à l’amiable mais la jeune dame ne partage pas cette proposition. « Ça faisait longtemps qu’on n’avait plus vu Landry, on savait qu’il était au village.

Je les ai aperçus mardi matin, ils se disputaient. En soirée, Monique est venue à la maison me faire la révélation selon laquelle, son mari est marié légalement à une autre femme il ya trois ans. Elle m’a avoué que si elle avait possibilité elle se serait suicidée, chose que je l’ai tout de suite déconseillée », dit France la soeur ainée de Monique. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Elle s’est donnée la mort tout simplement parce que son conjoint lui a vendu le rêve. Elle met fin à sa vie en consommant à l’accès de l’eau de javel, le voisinage impuissant face à cette situation l’a vu s’éteindre à petit feu sous le regard triste de ses deux enfants.