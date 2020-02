[Simple illustration. Double scrutin du 9 février 2020.] Plusieurs partis politiques dénoncent déjà ce qu'ils désignent par la machine de fraude électorale avant même le jour du vote.

Les candidats de l'opposition tirent à boulets rouges

Jean Robert Wafo explique le mode opératoire qui se trame dans la circonstance de Douala 2ème : "Le RDPC a intimé l'ordre, à Douala 2ème, aux chefs de quartiers et chefs de blocs, de recenser les potentiels électeurs, de les identifier en photocopiant leurs cartes d'électeurs et en relevant leurs numéros de téléphone."

Le porte parole du Social Democratic Front (SDF) poursuit: "Il [le RDPC, ndlr] propose des rétributions financières à condition qu'après le vote, ils viennent leurs présenter les bulletins des concurrents".

Jean Robert Wafo ajoute: "Ceux qui résistent font l'objet de chantage et de menace d'expulsion du quartier."

En fin, le SDF ménace: "Nous ne tolérons plus que ses agissements continuent".

Le RDPC compte sur Elecam

Dans le camp d'en face, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) réagit et se défend. Richard Mfeungwang explique: "Ce n'est pas facile de tricher parce que Elecam est regardant. On permet même à la population de venir suivre le décompte en public. Donc, on va tricher quoi? Pour faire quoi " s'est interrogé la tête de liste RDPC aux municipales à Douala 5ème qui s'exprimait sur la chaine de télévision locale Canal 2 international mardi.