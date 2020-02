CAMEROUN :: Elections municipales et législatives: Jean Claude Mbwentchou mise sur un fort taux de participation :: CAMEROON

Le président de la commission communale de campagne pour l’arrondissement de Bazou, en vue du double scrutin municipal et législative du 9 février prochain, Jean Claude Mbwentchou, organise un meeting de sensibilisation et de remobilisation, ce vendredi 31 janvier 2020 à la place des fêtes de Bazou, à l’effet de peaufiner les stratégies devant battre le record du nombre de suffrages valablement exprimés.

La circonscription électorale de l’arrondissement de Bazou, dans le département du Ndé-région de l’Ouest au Cameroun, est parée pour les opérations électorales du 9 février prochain. « Nous sommes prêts », le président de la commission communale de campagne pour l’arrondissement de Bazou, Jean Claude Mbwentchou et les siens, l’ont fait savoir au cours du meeting de sensibilisation et de remobilisation, tenu ce vendredi 31 janvier 2020 à la place des fêtes de la ville du même nom.



« C’est grandiose », reconnait un chef de quartier du centre urbain. Ajoute : « notre rôle est de relayer des messages de paix et de développement que nos élites portent à l’endroit de nos populations ». Conclut : « Il s’agit surtout de les pousser à aller le jour dit, remplir leur devoir civique et espérer en retour, le développement promis». La mise à disposition des ressources aussi bien matérielles qu’humaines sont convoquées pour atteindre l’objectif fixé. L’objectif fixé dans le contexte où le Rassemblement démocratique du peuple Camerounais (Rdpc) est la seule formation politique en course pour le double scrutin du deuxième mois de l’année en cours, est de pallier le risque d’abstention. Pour Jean Claude Mbwentchou, il faut davantage opérer par le porte-à-porte, le champ-à-champ. Il souhaite un taux de participation dépassant le 98%. D’après les propos du président de la commission, il faut améliorer le score de 88,88% obtenu lors de l’élection présidentielle d’octobre 2018, ayant plébiscité Paul Biya. Ce score qui a permis à Bazou d’occuper les premiers rangs dans le classement de la région de l’Ouest. En perspective, Jean Claude Mbwentchou continuera le travail de terrain dés ce 1er février. Il devra sillonner les confins des 5 groupements que compte l’arrondissement, d’ici la veille du 9 février. Dans cette tâche, il sera accompagné par des transporteurs par moto qui décrètent au cours du meeting, la gratuité de leurs services. Le président des motataximans, Elvis Ngatchou, déclare que la gratuité de leurs services ne représente pas grand-chose sur leurs permis de conduire qui leur sont établis par une subvention et qui ont une durée de validité de 10 ans.

Des invités de marque

Ils sont venus. Ils ont entendu. Ils ont vu. La joie est perceptible. Le président de la commission départementale pour la campagne dans le Ndé, Clobert Tchatat, le directeur général de la société nationale de transport de l’électricité (Sonatrel), Victor Mbemi Nyaknga et bien d’autres élites ont participé au festival de la parole. Ces élites ont répondu à l’appel de Jean Claude Mbwentchou. Un appel qui s’inscrit dans la synergie d’action et témoigne selon lui, l’union sacrée entre les fils et filles du Ndé. Les chefs supérieurs de l’arrondissement, notamment les Rois de Bazou, de Bagnou et de Bamaha, sont physiquement présents. Les Rois Bakong et Balengou le sont spirituellement. Jean Claude Mbwentchou remercie le président national du Rdpc, chef de l’Etat, président de la République du Cameroun, S.E Paul Biya pour la confiance qu’il place en lui, à conduire l’opération de sensibilisation dans la commune de Bazou, confiance établie par l’entregent du secrétaire général du comité central du Rdpc, des présidents des délégations permanentes régionales et départementales du parti des flammes. Dans le chapitre des remerciements, il n’a pas oublié les hommes de Dieu qui ouvrent le meeting par un culte œcuménique.



Au cours de ce meeting, les candidats titulaires sont présentés aux électeurs. Jean Claude Feutheu et Tchagna Jacqueline Rêve Angeline sont les deux candidats titulaires du département du Ndé. La liste des 25 conseillers sera conduite par le Dr Frédéric Djeuhon. Dr Frédéric Djeuhon qui fait la promesse d’ouvrir une station à essence dans la ville de Bazou et doter la commune d’une gestion moderne qui pourra la conduire à une certification Iso. Tour à tour, des personnalités se succèdent au pupitre. Clobert Tchatat clôture le bal ouvert par le maire, Yactchoua Tounoukeu Jérôme. Les candidats aux législatives et aux municipales, les responsables des organes spécialisés du parti (Oj et Ofrdpc) sont passés. Les groupes minoritaires en l’occurrence les réfugiés anglophones, la communauté Toupouri et les responsables des marchés ont formulé leurs doléances. Des doléances dont des solutions immédiates sont apportées et les plus complexes mises en perspective. Le happy end est célébré par une agape à la salle des fêtes de l’hôtel de ville. Les participants reconnaissant que « tout est bien qui finit bien ».