CAMEROUN :: FOUTEZ LA PAIX A KAMTO ET A LA COALITION DE LA RESISTANCE… :: CAMEROON

Le Pr Kamto, président légitime, est donc à Paris pour son fameux meeting tant attendu…S'il a demandé à ses militants de s'abstenir de réagir aux attaques contre sa personne ou son mouvement, je me permets ici de réagir (n'étant pas militant de son mouvement) car je soutiens son combat et celui de ses alliés pour la JUSTICE.

Il incarne en effet cette espérance de changement et d'un redressement en profondeur de notre pays. Soldat de la démocratie, je crois à sa victoire face à l'un des derniers, plus redoutables et vieux dictateurs du continent: dans toute dictature, la victoire électorale du dictateur est une chimère…

Mais comment s'empêcher de se demander avec quel (type de) produit Biya a-t-il donc finalement réussi à laver le cerveau de certains Camerounais à ce point-là? Assurément, ce produit mérite d'être breveté…

Comment peut-on aimer notre bourreau collectif et détester ses victimes, dont le Pr Kamto et ses alliés qui viennent de passer près d'un an derrière les barreaux pour rien?

Comment oser encore se complaire de près de 40 ans d'oppression, de médiocrité et de casse? Voilà un homme qui avait affirmé haut et fort que la CAN se tiendra le jour dit. Mais ce fameux jour dit arriva et passa avec zéro CAN sans que ces Camerounais-là ne posent à Biya le début de la moindre question du comment et du pourquoi. Ni sur les montants des milliards détournés et de leurs auteurs…

Comment un homme peut-il mentir que la CAN 2019 (au Cameroun) n'a pas été retirée pour être réattribuée à l'Egypte et qu'il s'agit seulement d'une question de glissement de date, comme si la CAN 2019 allait être rejouée au Cameroun? Alors même que des investisseurs et autres opérateurs attendaient déjà un retour d'investissement dès 2019?

Comment peut-on envier les pays développés et refuser en même temps le développement ou la renaissance dans son propre pays? Au motif pour certains mauvais esprits que Kamto est Bamiléké? Mais pourquoi une telle bêtise et méchanceté de l'Africain (certains Camerounais)? Est-ce encore ici et toujours la faute à ces mêmes Occidentaux? Est-ce avec ce genre de mentalité retardataire et le développement des critères d'autochtonie que les pays développés s'illustrent ou se développent?

Pardon, restez au niveau du sous développement et de la misère mentale que vous méritez. Le hasard ne saurait exister… Pendant que certains peuples en sont à former des projets d'aller habiter sur d'autres planètes, il y a une certaine Afrique attardée (dont des intellectueurs) qui focalise encore toute son énergie sur les origines et les identités tribales des citoyens ou des individus... Pire et lamentable encore, le cas de ces compatriotes vivant en Occident, Biyaistes, et soi disant patriotes, qui soutiennent la mauvaise gouvernance et le sous-développement chez eux, au nom de l'obscurantisme et de la même bêtise …

Comment peut-on empêcher un dirigeant de continuer à venir gaspiller l'argent du contribuable en Occident (Suisse, etc.) et que de pseudo patriotes ou individus normaux en soient mécontents ou s'en plaignent? Et dire que ces mêmes personnes critiquent la casse des ambassades par la BAS? Ces suppôts du "président "usurpateur affirment qu'ils verront ce week-end comment le Pr Kamto se trahira en se laissant approcher par les membres de cette fameuse BAS.

Le régime Biya qui assassine un bébé dans le dos de sa mère, serait-il devenu une référence éthique et morale pour la Coalition Kamto et l'Afrique?

Mais combien de casses d'ambassades représente le moindre séjour de Biya en Suisse? Combien de casses d'ambassades représentent les frais de boisson (plus de 1,5 milliards de FCFA) pour les fêtes de fin d'année au Palais d'Etoudi? Combien de casses d'ambassades y a-t-il dans les cachets des concerts privés organisés par Brenda Biya et sa mère au palais?

Pendant que des Camerounais et l'artiste Nguéa Laroute sont en train de crever dans nos hôpitaux de Douala et d'ailleurs? Pendant que de pauvres enfants déplacés du NOSO manquent même de nourriture médiocre à Douala?

Après avoir pris les armes en Afrique du Sud, Nelson Mandela a été récompensé d'un prix Nobel de la paix en 1993.

De même, la BAS ou tous les autres groupes opposés à l'injustice et à l'oppression du pouvoir tyrannique de Yaoundé, ne font que jouer leur partition...

Et le président élu Kamto, venu à la rencontre de la diaspora pour la saluer et la remercier, ne manquera évidemment pas de rencontrer tous les Camerounais soucieux de la renaissance et d'un meilleur Cameroun.

N'en déplaise aux partisans du sous-développement, aux destructeurs par excellence et autres champions du gaspillage Camerounais.