CAMEROUN :: Coupures de courant : Grogne à Bepanda et Bonabo :: CAMEROON

Le calme revenu hier après une concertation entre populations, autorité administrative et Eneo.

Réunion de crise hier, 29 janvier, entre le sous-préfet de l’arrondissement de Douala V, la régionale d’Energie du Cameroun (Eneo) et 10 représentants des populations des quartiers Bepanda Safari et Bonabo. Il était question de ramener le calme et la sérénité dans ces deux quartiers de l’arrondissement de Douala V où désormais les populations ont repris le traintrain quotidien, en attendant juste le retour de l’énergie électrique, comme promis par l’entreprise Eneo.

Après une évaluation et un état des lieux des pannes et de la situation qui a privé ces quartiers d’énergie électrique depuis pratiquement trois semaines, une équipe d’Eneo a été mise sur pied pour rétablir l’énergie électrique d’ici la fin de la journée. C’est que, depuis le 30 décembre 2019, les populations étaient privées de lumière et selon des informations recueillies sur le terrain, ces populations, pour manifester leurs rasle-bol, ont érigé hier 29 janvier peu avant 6h du matin des barricades.

Créant un interminable embouteillage côté nord de la ville de Douala. La descente des éléments du Groupement mobile d’intervention (Gmi) n°2 a permis non seulement de rétablir la circulation, mais aussi de lever toutes les barricades et ramener de l’ordre .