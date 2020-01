De passage à Douala la capitale économique du Cameroun, dans le cadre d'une réunion du comité exécutif de l'uniffac, le président de la fédération équato-guinéene de football a été interrogé par les journalistes locaux sur la capacité du Cameroun à organiser la Can 2021.

2021 avance à pas de géant et les Camerounais restent dubitatifs sur les capacités de leur pays a organiser la coupe d'Afrique des nations. Il faut dire que le glissement intervenu en novembre 2018 a laissé un goût amer dans les bouches des Camerounais et ce '' goût'' ne saurait partir qu'avec la confirmation de la CAF a ce sujet.

Parti sur cette base, les journalistes du pays de Roger Milla ne loupent pas une seule occasion d'aborder le sujet dans le souci d'en avoir le cœur net. C'est dans cet ordre de choses que Gustavo Ndong le président de la fédération équato-guinéene de football par ailleurs président en exercice de l'uniffac n'a pas pu échapper à la fameuse question sur les capacités du Cameroun à organiser ce qui est considéré comme la fête du football en Afrique

Gustavo Ndong en fin connaisseur du Cameroun puisqu'il y vient tout le temps a déclaré clairement que le Cameroun était plus que prêt et organisera l'une des plus belles coupe d'Afrique des nations de l'histoire.

Il a continué en disant qu'il ne comprenait pas le pessimisme de certains Camerounais pourtant les insfrastrucures que possède le Cameroun font des jaloux dans toute l'Afrique son pays la Guinée équatoriale comprise.

Tout de même le président en exercice de l'uniffac a relevé qu'au cas où le Cameroun se voyait retirer l'organisation de la Can 2021 , la Guinée équatoriale reste en alerte histoire de sauver la face de la sous région et ainsi ne pas laisser l'organisation de cette compétition quitter l'Afrique centrale.