Royaume-Uni : un Congolais échappe à la déportation grâce au soutien de sa communauté :: UNITED KINGDOM

Le 25 décembre 2019, Otis Bolamu, 39 ans, devait regagner la République démocratique du Congo d’où il est originaire. Les services de l’immigration britanniques avaient prévu de l’y faire retourner après un an de détention au Royaume-Uni pour situation irrégulière. Une initiative restée sans succès après une campagne nationale en soutien au jeune Congolais.

À sa sortie du centre de détention, Otis Bolamu ne peut cacher sa joie. « Je suis très, très heureux aujourd’hui », a-t-il confié au Guardian. « Maintenant, je peux à nouveau dormir (…) Quand les services de l’immigration m’ont gardé en détention, ils ne cessaient de me dire de signer un document dans lequel j’approuvais de retourner en RDC. Je n’ai cessé de leur dire que je ne pouvais y retourner, parce que je serais tué. Maintenant, je suis sauvé », a ajouté le jeune homme.

Son histoire récente avec la République démocratique du Congo, s‘écrit sur des pages sombres, confie-t-il. Alors agent à la Commission électorale congolaise durant les dernières élections, il aurait été pris pour cible pour « espionnage » au profit de l’opposition, alors qu’il ne faisait que dénoncer un cas de fraude contre un candidat de l’opposition. Détenu durant neuf jours, il aurait été victime de torture, avant de s‘échapper de prison grâce à un ami de son père qui a réussi à soudoyer un militaire.

Je voudrais juste dire merci au pouvoir du peuple. Tout le monde a été si gentil en se mobilisant pour me sortir de détention.

Extirpé du pays, il parvient à trouver asile au Royaume-Uni en octobre 2017, mais pas pour longtemps. Déclaré en situation irrégulière, il est menacé de déportation le 25 décembre 2019. Une annonce qui a mobilisé une campagne nationale pour garantir à Bolamu le statut de réfugié. Une pétition a été lancé et 60 000 personnes l’ont signée, exigeant aux services de l’immigration de le garder au Royaume-Uni.

« Je voudrais juste dire merci au pouvoir du peuple. Tout le monde a été si gentil en se mobilisant pour me sortir de détention. Et même quand j’en suis sorti, ils n’ont pas arrêté. Ils ont continué de me soutenir », s’est ému Bolamu qui a désormais le statut de réfugié au Royaume-Uni.