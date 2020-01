CAMEROUN :: Le groupe Cfoprah-Isgh-Kgs désormais au niveau international :: CAMEROON

L'ouverture de la classe prepa-bts et bac technologique de l'école d'hôtellerie St Quentin en Yvelines vient confirmer l'entrée de ce groupe dans une nouvelle dimension

Seul le parterre d'invités présents au lieu dit rue des stars à Deido à l'occasion de l'ouverture solennelle de la classe prépa-Bts et Bac technologique de l'école d'hôtellerie St Quentin en Yvelines démontrait déjà de l'importance de cette cérémonie. Entre le représentant du recteur de l'Université de Douala, le directeur de l'enset de Douala , le délégué régional des enseignements secondaires et celui du tourisme et autres proviseurs de lycées. Tous ont fait le déplacement pour être des témoin de l'histoire.

En effet cette école de formation pour les métiers de l'hôtellerie dans son but ultime de se mettre a la dimension internationale a ouvert une nouvelle classe au sein de son campus. Il est ici question de former les futurs étudiants qui vont intégrer le lycée hôtelier de St Quentin en Yvelines. tous étant titulaires d'un baccalauréat, le but est de leur apprendre les bases en hôtellerie , restauration, gestion, comptabilité commercialisation et marketing pour que ceux ci arrivés en classe de première année BTS en France, ils puissent être au même niveau que les étudiants qui sont titulaires d'un bac pro en France.

Pour y arriver et matérialiser le partenariat avec l'école St Quentin en Yvelines, la présidente du groupe Cfoprah-Isgh-Kgs a fait venir deux imminents professeurs spécialement de France. Ces derniers qui sont aujourd'hui arrivés en fin de séjour son venus former les formateurs aux méthodes internationales. même si les deux professeurs venus de France affirment avoir trouvé de très bons enseignants, ils ont quand même trouvé judicieuse l'initiative de leur apporter de nouveaux éléments de formation afin que leurs apprenants qui devront aller continuer leur formation en France puissent rapidement être au niveau de leurs camarades qu'ils trouveront de l'autre côté.

Satisfecit total donc de la part de Mme Seudieu la présidente fondatrice du groupe Cfoprah-Isgh-Kgs initiatrice de ce concept qui tout en recevant les félicitations de ses convives a tenu a préciser que cette classe prépa est complète pour l'année académique en cours puisque les apprenants iront en France dès le mois de juin . Pour ceux qui souhaitent donc être de l'aventure Cfoprah-Isgh-Kgs dans le cadre de ce partenariat avec l'école d'hôtellerie St Quentin en Yvelines, il faudra patienter jusqu'à la rentrée de septembre prochain.