CAMEROUN :: L' Association des Amis d'Afrique œuvre pour l'Education. :: CAMEROON

C'était le 10 décembre 2019 que la Présidente Fondatrice de l'Association des Amis d'Afrique a organisé une cérémonie d'Arbre de Noël à L'Ecole Publique de NYAHENDEL au Cameroun dans le Département de la Sanaga Maritime Arrondissement de NYANON.

La 3AAA est une association à but non lucratif basée à Toulouse en France composée de plusieurs ressortissants africains dont le Cameroun et le Burkina Faso. Elle œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations africaines et le bien-être des personnes défavorisées.

Pour la première édition, deux pays ont bénéficié de la générosité de cette association. Il s'agit du Burkina Faso et du Cameroun.

Parlant proprement des dons offerts à cette école Publique, figure le bâtiment de la maternelle qui a été réfectionné et les bâtiments de l'école ont été peints.

C'est en présence des autorités administratives, traditionnelles au rang desquels le Sous-préfet, le Commandant de brigade, le commissaire spécial, les chefs de village et bien d'autres.

Les jouets offerts aux tout-petits de la maternelle et aux élèves d'autres classes devant leurs parents et une grande foule qui est venue encourager la Présidente Fondatrice de cette association Mme Odile ESSOUA native de cette contrée qu'accompagnait Véronique MUNTZ.

Le Sous-préfet M. Nji Fouapon Alassa qui présidait cette cérémonie a félicité l'œuvre manifeste et exaltante de cette Diaspora constructive. Il a convié d'autres élites à copier un tel exemple et souhaite que cette action soit pérenne. Visiblement, les populations conviées au buffet offert à l'occasion ont mangés à satiété ce qui a conduit aux réjouissances populaires. La prochaine édition s’annonce sous de meilleures auspices au mois de mai 2020 lors de la remise des bulletins.