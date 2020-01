CAMEROUN :: Le Ministre des Postes et Télécommunications tient sa Conférence Annuelle 2020 :: CAMEROON

C'est depuis ce mercredi 23 jusqu'au jeudi 24 Janvier 2020 au bâtiment annexe du Minpostel puis à la salle des banquets de la Croix Rouge que Mme Libom Li Likeng, Ministre des Postes et Télécommunications a convoqué toutes les directions de son département ministériel et les organismes sous tutelle à réfléchir sur l’amélioration du vaste chantier des postes, de l'économie numérique qui peut relever le Cameroun, vecteur incontournable de ce siècle présent. Ensuite la cérémonie de présentation des voeux au Ministre en personne. D'ou le thème "le secteur des Postes, des télécommunications et TIC dans le chantier de l’émergence du Cameroun : le triple défi de la compétitivité, de l’attractivité et de la créativité"

Dans le souci de vouloir améliorer d'avantage le travail amorcé pendant l'année 2019, reconnaissant aussi que tout n'a pas été parfait, Mme la Ministre déclare: « Le thème de notre rencontre nous oblige à faire le bilan 2019 de nos activités, d’identifier tous les écueils et d’arrêter une feuille de route 2020 permettant à notre secteur de relever les défis qui se posent à lui en termes de compétitivité, d’attractivité et de créativité pour l’émergence du Cameroun » propos recueillis à la cérémonie d'ouverture de ces travaux.

Poursuivant dans le même sens, le Minpostel essayera de finir en beauté les chantiers entamés en 2019. L’amélioration de la qualité du service de tous les acteurs qui sont sous l'autorité de ce ministère. Ainsi, les questions priorisées à savoir;

L'accessibilité accrue des Camerounais à Internet haut débit, une offre de services diversifiée et à des coûts compétitifs grâce à une infrastructure numérique,

La formation de pointe dans le secteur pour s’arrimer aux standards internationaux,

L’accompagnement et l’encadrement des initiatives et projet qui témoignent du génie des jeunes camerounais,

La restructuration de la CAMPOST grâce au contrat plan Etat –CAMPOST

Le renforcement de la régulation en vue de l’assainissement des activités du postal.

Quant à la présentation des voeux, c'est par direction que Mme le Ministre reçoit les souhaits de santé et de prospérité de son département ministériel suivi des organismes sous tutelle au rang desquels Camtel en présence de son top management, SUP'PTIC et bien d'autres.

Le Minpostel va donc renforcer et pérenniser les atouts qui existent déjà et apporter des solutions concrètes aux problèmes posés qui n'ont pas encore de solutions.