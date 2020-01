CAMEROUN :: UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I: 8324 DIPLÔMES SIGNES ET 288 PHD SOUTENUS EN 2019 :: CAMEROON

Ces données ont été rendues publiques hier, mercredi 22 janvier 2020, par le secrétaire général ( Sg) de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Luc Calvin Owono Owono. C'était au cours de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au recteur de l'Université de Yaoundé I, le Prof. Maurice Aurelien Sosso.



L'amphi 700 de l'Université de Yaoundé l était archi comble hier. Il s'agissait de la présentation de vœux au recteur. Pour son allocution de circonstance exclusivement basée sur le bilan, le Sg de la mère des universités camerounaises a indiqué que pour la seule année 2019, l'Université de Yaoundé l a signé 83 24 diplômes dont la remise à leurs titulaires est en cours dans les facultés. "Quant aux grandes écoles, elle a donné lieu à des cérémonies solennelles de remise des diplômes à l'Ecole normale supérieure de Yaoundé comme de tradition, et à la première promotion de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique de l'Université de Yaoundé I à Ebolowa ", a précisé le patron de l'administration de l'Université de Yaoundé I.

Toujours de la longue énonciation bilan du Prof. Luc Calvin Owono Owono, nous apprenons que 288 thèses de Doctorat/ PHD, ont été soutenues à l'Université de Yaoundé I, 3500 articles scientifiques publiés dans les revues internationales de renom, et le tout couronné de près de 150 ouvrages commis.



Pour ce qui est du volet d'accession aux grades supérieurs d'enseignants, l'Université de Yaoundé I a présenté 146 candidats aux sessions dédiées, et vu 98 passer ainsi qu'il suit: 34 Chargés de Cours, 41 Maîtres de Conférences et 23 Professeurs titulaires des universités.



Des enseignants et étudiants distingués dans divers prix internationaux et dans des universités occidentales, ont aussi fait l'objet d'une attention particulière dans le discours du Sg de l'Université de Yaoundé I, lui-même éphémère ancien directeur de l'ENS de Yaoundé.



Pour ce qui est de la 1ère phase du recrutement spécial de 2000 enseignants titulaires de Doctorat ou PHD, le Prof. Luc Calvin Owono Owono a fait savoir que l'Université de Yaoundé I s'en sort avec "164 nouveaux Assistants, actuellement en cours de mise en service dans différents établissements".



La cérémonie de présentation des voeux de Nouvel An au recteur de l'Université de Yaoundé I, le Prof. Maurice Aurelien Sosso, a connu une effervescence particulière, avec la décoration de plusieurs personnels aux grades de médailles d'honneur du travail, par le patron de l'institution académique, ainsi que par des adieux et des cadeaux aux personnels admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Les Assistants nouvellement recrutés, ainsi que tous ceux qui ont été promus au grade supérieur, ont chacun, été appelé et présenté au recteur Maurice Aurelien Sosso qui les a tous salués et félicités.

En somme, et au vu de l'élogieux bilan présenté, l'Université de Yaoundé I sous le magistère du Prof. Maurice Aurelien Sosso, est plus que jamais résolument lancée vers une gouvernance numérique, un renouveau managérial, une modernisation et internationalisation qui en font déjà d'elle, une des plus compétitives d'Afrique subsaharienne.