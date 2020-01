CAMEROUN :: Assemblée nationale : Théophile Baoro pour remplacer Cavaye ? :: CAMEROON

Des sources crédibles annoncent une redistribution des cartes politiques dans le Grand-Nord à l’issue des élections législatives et municipales du 9 février. Et le nom de l’actuel vice-président revient avec insistance pour occuper la présidence de la Chambre basse.

Au sein du sérail, il se dit avec insistance depuis quelques jours que le président de la République procédera à une redistribution des cartes à l’issue des élections législatives et municipales du 9 février prochain. A en croire des sources bien introduites, le redéploiement annoncé du personnel dans l’appareil de l’Etat va notamment chambouler les équilibres politiques dans le Grand-Nord.

D’après des indiscrétions fiables, la présidence de l’Assemblée nationale, tenue par Cavaye Yéguié Djibril depuis 28 ans, devrait alors échapper à l’Extrême-Nord pour échoir à l’Adamaoua. Et dans cette hypothèse, un nom revient sans cesse pour remplacer le natif de Mada : Théophile Baoro. Qui a l’avantage aussi comme l’actuel président de l’Assemblée nationale (PAN) de bien connaître la maison. En effet, ce membre du Bureau politique du RDPC arpente les couloirs de l’Assemblée nationale depuis quatre mandats. L’inspecteur principal des régies financières est d’ailleurs l’un des vice-présidents de la Chambre basse du Parlement. Il représente une figure de proue du parti présidentiel dans l’Adamaoua, Région bastion du RDPC mais qui s’est toujours estimée lésée dans le partage de la fraction du gâteau national revenant au Grand-Nord.

« L’électorat est acquis, parce que nous dans le Mbéré, mis à part le faux pas de 1992, depuis 1997 nous sommes avec le Rdpc. Mieux encore, de 2002 à 2007 tous les députés du Mbéré étaient du Rdpc », rappelle-t-il. « Ce qui lui vaut d’être sur les tablettes du Président, c’est qu’il est intellectuel par rapport à Cavaye. Et comme ce dernier, il n’a pas une étoffe nationale et on ne lui connait aucune ambition présidentielle », croit savoir un acteur politique se targuant d’une bonne connaissance du microcosme politique camerounais, et plus encore du septentrion.

Il y a surtout que l’actuel président de l’Assemblée nationale n’est plus dans les bonnes grâces du président de la République. La preuve : depuis au moins deux ans, Cavaye Yéguié Djibril n’a plus été reçu en audience par Paul Biya. Le PAN ne le digère pas et le fait savoir, tout au moins en petit comité. C’est dans cette optique qu’il a commandé un pagne à son effigie pour la campagne électorale qui s’ouvre dans quelques heures. Un fait inédit dans les annales politiques du Cameroun. De plus, d’après son proche entourage, ces derniers temps sa santé est déclinante. Il n’a pas échappé à ceux qui sont venus l’accueillir à son arrivée dans l’Extrême-Nord il y a quelques jours que le PAN éprouvait toute la peine du monde à marcher.