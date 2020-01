COMMUNIQUÉ DU CCD SUITE AU DÉCÈS SUSPECT DE MAÎTRE SYLVAIN SOUOP, AVOCAT AU BARREAU DU CAMEROUN :: CAMEROON

Le Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) a appris avec émoi, consternation et stupéfaction le décès subit et suspect de Maître Sylvain SOUOP, brillant Avocat au barreau du Cameroun, doublé de Conseil du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun).

Les circonstances aussi troublantes que curieuses de cette disparition nous commandent d'exiger du gouvernement illégitime camerounais la lumière, toute la lumière sur les causes réelles du décès de ce responsable du collectif des Avocats du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun.

En attendant tous les éclairages sur cette mort qui, de prime abord, est à des années lumières d'être naturelle, le CCD invite toute la résistance patriotique camerounaise de la diaspora à rester en alerte pour dire à jamais<< NON À LA DICTATURE ET NON AUX MORTS SUSPECTES DANS NOTRE PAYS>> , car RIEN NE SERA PLUS COMME AVANT.

LA PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS !

Fait à Paris, le 17 janvier 2020

GÉNÉRAL ROBERT WANTO

PRÉSIDENT DU CCD