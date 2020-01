CAMEROUN :: Yaoundé : Ketcha Courtès en personne sur les chantiers routiers :: CAMEROON

La ministre camerounaise de l'Habitat et du Développement urbain (Minhdu), a fait une descente ce samedi 11 janvier 2020, sur plusieurs chantiers routiers de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Célestine Ketcha Courtès était ce jour, sur différents chantiers routiers de la ville de Yaoundé.

Plusieurs arrondissements dont ceux de Yaoundé 2, 5, 6 entre autres, ont vu Célestine Ketcha Courtès très loin de son douillet et confortable bureau de ministre, pour voir de ses yeux, ce que font les entreprises adjudicataires des travaux routiers de la capitale.

Elle a visité les chantiers du carrefour Lissouck à Mokolo, du carrefour Kameni, du lycée de Biyem- Assi et de chapelle Obili.

Les tronçons carrefour Anguissa - Cornier, carrefour Hôtel du Plateau - Total Mimboman, ont été visités par la ministre.

Aux entreprises chargées des travaux, Célestine Ketcha Courtès a demandé d'accélérer les travaux, et de les livrer dans les délais contractuels.

A Yaoundé 5, la Minhdu a promis l'arrosage quotidien de la route Carrefour Lycée bilingue d'Essos / Nkolmesseng - Tradex Éleveur. En proie à d'insupportables et denses nuées de poussière à cause de la saison sèche, cette route route un danger sanitaire pour les populations. En attendant le début (avril 2020) des travaux de cette route dont le projet sera financé par la Banque mondiale, Célestine Ketcha Courtès a promis que des camions citernes arroseraient cette dernière deux fois par jour, et ce jusqu'au début des travaux prévus en avril prochain.

Aux entreprises adjudicataires, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a prescrit la célérité des travaux routiers de la ville de Yaoundé, afin que les populations vivent effectivement les bienfaits de l'aménagement urbain dans leurs déplacements.

Votre journal vous propose quelques images de la descente de Célestine Ketcha Courtès ce samedi sur plusieurs chantiers routiers de Yaoundé.