CAMEROUN :: Municipales 2020 : Le SDF retire sa liste à Ndu :: CAMEROON

Les candidats investis par le parti de John Fru Ndi dans cet arrondissement du Donga-Mantung (Nord-Ouest) abdiquent sous la pression des sécessionnistes.

Les candidats investis par le Social Democratic Front (SDF) pour les municipales du 09 février prochain à Ndu, dans le département du Donga-Mantung (Nord-Ouest), n’iront pas aux urnes. Ces responsables l’ont fait savoir dans une correspondance en trois points, adressée au président régional du parti, avec ampliation au Comité exécutif national. « Nous, membres de la circonscription électorale de Ndu, déclarons notre non-participation à quelque processus électoral que ce soit, jusqu’à ce que la paix soit restaurée dans notre communauté en particulier et dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest en général », écrivent-ils.

Sauf changement de dernière minute, seul le Rdpc participera auxdites élections dans cet arrondissement. Notamment avec la liste de Borno Abdou Kanfon. Beaucoup de non-dits dans cette déclaration. Dans une vidéo abondamment relayée par lui-même, le ministre du Shadow Cabinet du SDF en charge de la communication, Jean Robert Waffo, explique que certaines démissions des candidats de son parti au double scrutin législatif et municipal du 09 février prochain s’obtiennent sous la contrainte et les menaces de mort des sécessionnistes.

« La peur sur les visages et les mains tremblantes de ces pauvres concitoyens en disent long. On prétend lutter pour la liberté, mais on force les enfants à ne pas aller à l'école, on porte atteinte aux activités économiques et maintenant on empêche les citoyens d'exercer leur devoir civique et de choisir librement leurs représentants ! », dénonce-t-il. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Entretemps, les leaders Ambazoniens annoncent un vaste mouvement de perturbation dès le mois de février 2020, à travers des opérations « villes-mortes ».

La menace est d’autant plus visible que les tracts inondent la ville de Bamenda. En effet, ces derniers avertissent par ailleurs les populations à rester chez elles du 07 au 12 février prochain. Ils promettent des conséquences fâcheuses à quiconque serait surpris dans les rues et oserait violer cette interdiction formelle d’exercer toute activité.