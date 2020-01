FRANCE :: ROSINE MEMI ÉPOUSE NDOUMBE EYOUM: LA MÈRE NOEL AU CÔTE DES DRÉPANOCYTAIRES :: FRANCE

Le vendredi 29 novembre 2019, Rosine Memi épouse Ndoumbe Eyoum, a réuni à l'espace Noisy Le Sec plus de 300 convives venues honorer de par leur présence et élégance cette

traditionnelle rencontre qui allie toujours l'utile à l'agréable.



L'utile avec Rosine Memi est la cause qu'elle a pris à bras le corps depuis 2015 lorsqu'elle fonda l'Adrecaf (Aide aux drépanocytaires au Cameroun, en Afrique et en France); La drépanocytose,

cette maladie du sang est le cheval de bataille de cette reine de l'événementiel.



Depuis sa création, l'association s'est fait connaître par des actions au Cameroun (organisation des arbres de Noël avec des enfants malades, campagnes d'information et de sensibilisation

sur la maladie, dons de médicaments aux malades, soutien financier et dons divers aux femmes malades, etc).



L'agréable pour Rosine Memi, c'est réunir autour d'elle des amis, des invités venus de France et d'Europe pour partager un moment convivial; aussi bien des artistes du ballon rond, soutien

indéfectible de la cause tel que Patrick Mboma, Bernard Tchoutang, Joël Epallè, que des artistes du micro.



Un orchestre musical autour de Deïdo Mbimbé a permis d'offrir au public élégamment habillé les prestations en live. Outre Zac Pamela qui a permis de déhancher les reins au rythme bitkusi,

Steve Dayas, artiste émérite des années 90, nous a régalé avec la reprise de ses standards acclamés et attendus par un public en demande.



Il est à souligner que les invités, en cette période automnale aiment s'amuser pour se rappeler la chaleur du continent africain.

Et cette Afrique était bien omniprésente au cours de cette soirée. L'Africa Fashion Night, c'est aussi un concept où l'art africain est mis en valeur sur tous ses aspects : de la décoration de

la salle aux tenues vestimentaires en passant par le menu proposé, l'Afrique et ses couleurs chaudes étaient valorisées dans ses plus belles expressions.



Bien entendu le challenge était de créer un cadre magnifique pour une expression positive sur le soutien à la drepanocytose. Pour cela l'intervention du Dr Stephen Biheng a permis de

sensibiliser davantage les convives d'un soir sur la nécessité du soutien à l'Adrecaf pour ce combat noble.

Par ailleurs Mama Mfomegnam, fondateur de Diaspora santé a proposé et obtenu avec le partenariat de l'Adrecaf, le parrainage d'une vingtaine d'enfants par certains invités qui ont accepté de prendre en charge les soins d'enfants malades durant une année entière.



Il est à souligner qu'avec ce nouveau projet, Rosine Memi et l'Adrecaf attendent franchir un nouveau palier dans le cadre des activités liées à cette cause noble.

Au cours de cette soirée la belle et gracieuse marraine Julie Miloko et l'élégant parrain Serge le Mignon ont exhorté les invités pour une levée de fonds qui constitueront une base financière pour les activités à venir.



En effet, de nombreux projets sont en gestation : le soutien aux associations qui accueillent et aident des drépanocytaires, l'aide financière aux études des enfants malades, l'organisation des

camps de vacances sans drépanocytose, sans oublier la sensibilisation qui est le fil conducteur, etc...



Rosine et les membres qui l'entourent se sont donnés 2 années complètes pour mener à terme ces nouveaux projets avant de re-offrir aux aficiendo de l'Africa Fashion Night, en décembre

2021, une 4ème édition toujours plus chic, plus fashion, plus goûteux, plus agréable et plus utile.