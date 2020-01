FRANCE :: RAPPEL A TOUTE LA DIASPORA CAMEROUNAISE : TOUS A PARIS LE 01 FEVRIER 2020! :: FRANCE

Que vous soyez militant, activiste, spectateur ou 'neutre', mais favorable à un changement radical de régime au Cameroun et donc au chassement définitif de M. Biya et de son système, vous êtes vivement attendu à la journée de démonstration de force qui aura lieu le 01 février 2020 à Paris. Pour rappel, comme déjà indiqué dans une précédente invitation solennelle, la première des forteresses du tyran Biya fut belle et bien prise le 29 juin 2019 à Genève en Suisse. Cette première prise fut l’œuvre de la BAS, c’est-à-dire par la première ligne de front de la Résistance nationale. La prise de cette forteresse permit ainsi de démystifier définitivement le tyran et de le mettre totalement à nu en tant que président usurpateur devant le peuple souverain et la communauté internationale. Certes cette prise ne fut pas sans un petit brin de violence physique et d’affrontements musclés, mais cette étape contribua à résolument libérer les énergies et le courage d’une diaspora qui ne recule désormais plus devant aucune menace et intimidation pour la libération du Cameroun.

La prise de la seconde forteresse du tyran Biya aura donc lieu à Paris le 01 février 2020. Mais cette fois, elle sera conduite par le Président-Elu himself, entouré du peuple souverain et des amis du Cameroun (Africains et Européens inclus, et notamment Français). Il s’agira alors, suivant la touche désormais légendaire et si propre à Maurice Kamto, de la prise de la Bastille de la façon la plus pacifique et la plus joyeuse jamais vécue en terre Française: un Meeting de Remerciement sans équivalent de la part d’un Président étranger dans un pays hôte. Cette deuxième étape connaîtra ensuite un prolongement du 5 au 8 février au pays de la feuille d’érable (Canada) et du 9 au 11 février au pays de l’oncle Sam (États-Unis).

Enfin, la troisième et dernière forteresse du tyran Biya qui sera conquise dans les mois à venir aura lieu au Mboa – et nulle part ailleurs – avec la reprise en main par le peuple souverain, de sa suprême souveraineté confisquée depuis quatre décennies par le tyran et ses alliés occultes. Mais en attendant ce jour béni, de tout horizon, venant d'Europe, d'Afrique et même d'Amérique, d'Asie et d'Océanie, rendez-vous à Paris le 01 février 2020 avec le président Maurice Kamto.

Tous donc à vos réservations de voyage (bus, trains, vols, covoiturages…) et de logement (hôtels, appartements, particuliers et amis...) sur Paris pour ce premier weekend ensoleillé du mois de février 2020. Plus que 4 semaines avant le jour J, il est encore temps de le faire et de ne pas manquer de marqué de votre présence physique cet illustre rendez-vous. Les manifestations antérieures du 18 mai 2019 à Paris (avec l’opération Coup de Poing), du 22 juin 2019 à Washington DC (avec l’opération Game Over) et du 7 septembre 2019 à Bruxelles (avec l’opération Assaut Final) ne seront rien comparées à la manifestation en vue du 01 février 2020 à Paris

Si tu as été physiquement présent(e) à l'une des précédentes manifestations géantes effectuée en l'absence du Président-Elu qui alors se trouvait injustement incarcéré à Yaoundé dans les geôles infestes du tyran, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas également physiquement présent au Grand Meeting de Remerciement qu'il, Maurice Kamto, effectuera en personne à Paris. Et si jamais tu n'avais pas été présent par le passé aux rassemblements de la diaspora en faveur de la libération des prisonniers politiques du tyran, parce qu'ayant manqué de peu, pour une raison ou pour une autre, de pouvoir être présent à ces différentes manifestations pacifiques ou alors parce que tu étais encore à l’époque en mode Thomas, et bien c'est plus que jamais l'occasion de joindre à la fête en rejoignant à Paris le train de la Renaissance du Cameroun.

Ah oui, oui, l'ampleur du rassemblement des patriotes, amis et citoyens de tout horizon au Grand Meeting de Paris de Février 2020 et la réussite de cet évènement ne seront rien comparés au Grand Rassemblement et au niveau de 'njoka' qui aura bientôt lieu, cette fois-là, à la Poste Centrale de Yaoundé. Ils en seront tout simplement prémonitoires. Ce d’autant plus que cette fois-là, aucun membre de la diaspora n'aura plus besoin de réservation de logement et encore moins d'autorisation de déplacement pour se rendre à cette grande Fête qui aura lieu sur place au Mboa. Mais déjà, dans l’attente de ce jour béni désormais incontournable, Tous à Paris le 01 février 2020!