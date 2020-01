CAMEROUN :: Joseph Dion Ngute : « La situation dans le pays est en train de s’apaiser » :: CAMEROON

« Nous avons suivi un message très important et très attendu du peuple camerounais, par rapport à tout ce qui s’est passé durant l’année 2019. C’est d’un ton positif que le chef de l’Etat parle sur tous les plans, social, économique et sécuritaire. Je suis extrêmement flatté et je voudrais exprimer ma re- connaissance au chef de l’Etat qui a mentionné le petit rôle que j’ai pu jouer dans le Grand dialogue national qu’il a bien voulu convoquer, et dont les résultats sont en train de définir le calendrier politique de notre nation.

Le président de la République a dit sa satisfaction et c’est un message optimiste et positif. Nous sommes fiers de ce que le président Paul Biya a pu accomplir ces progrès, avec le gouvernement et les autres forces vives de la nation. Car, si l’économie a plutôt progressé malgré les conditions difficiles, c’est parce que le secteur privé a su démontrer que notre pays est fort et avance. Il y a certainement des problèmes que le chef de l’Etat a soulevés, mais nous sommes conscients que nous nous acheminons vers l’émergence en 2035. Sur un autre plan, les problèmes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ont préoccupé dans une large mesure le chef de l’Etat et l’ensemble de la nation.

Evidemment, lorsque des jeunes téléguidés ont pris les armes contre leur propre nation, contre leurs parents, frères et sœurs, en déstabilisant l’économie dans ces deux régions, cela a préoccupé la nation entière, et en particulier le président de la République, Paul Biya. Et nous avons vu que depuis le début de cette crise, il a fait beaucoup de concessions pour que la paix revienne. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Et cette année 2019 a été l’apogée. Parce que non seulement le chef de l’Etat m’a dépêché sur le terrain, pour apprécier la situation. A mon retour, je lui ai fait un rapport et il a convoqué le 10 septembre, le Grand dialogue national. J’ai eu le privilège d’avoir été désigné par ses soins comme le président de cette rencontre, qui a retenu l’attention de toute la République. D’aucuns peuvent voir les quatre ou cinq jours passés ensemble, mais ceux-ci ont été précédés par des consultations au cours desquelles nous avons écouté les uns et les autres, de toutes les régions, catégories sociales, confessions.

Les résultats de ce Grand dialogue ont été entérinés par le chef de l’Etat, qui quelques jours après, a commencé à les mettre en œuvre. D’ailleurs, avant la fin du Dialogue, le président de la République a décidé de la libération des centaines de personnes interpellées dans le cadre de la crise dans ces deux régions. Donc, tout le monde était d’accord que c’était un point important de l’agenda politique de l’année 2019. Nous constatons que la situation dans le pays est en train de s’apaiser. Une centaine de réfugiés qui étaient au Nigeria par exemple sont revenus. C’est la preuve que les mesures du chef de l’Etat portent des fruits. »