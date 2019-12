CAMEROUN :: Grève des titulaires de doctorat Phd : Plus de 60 grévistes seront recrutés :: CAMEROON

Le responsable de la Communication du ministère de l’Enseignement supérieur affirme que cette opération rentre dans le cadre des remplacements numériques dans les universités d’Etat.

Selon le responsable de la communication du ministère de l’Enseignement supérieur, le docteur Brigitte Lekane Mvomo, monitrice à l’université de Yaoundé II à Soa, sera recrutée ce début d’année 2020 dans la fonction publique. Agée de 45 ans, cette dame qui est à la tête du collectif des enseignants recalés dans le cadre de recrutement spécial de 1000 enseignements titulaires de doctorat Phd dans les universités d’Etat a tenté de se donner la mort la semaine dernière à l’esplanade du ministère de l’Enseignement supérieur.

Selon Jean Paul Mbia, responsable de la Communication du ministère de l’Enseignement supérieur, cette mesure d’apaisement vient d’être prise par Jacques Fame Ndongo, le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur : « Au début de mois de janvier, chaque université d’Etat va faire un inventaire numérique. Cet inventaire consiste à remplacer les enseignants décédés et démissionnaires. Chaque année il y’a environ 60 postes à remplacer au terme d’un inventaire. Les enseignants âgés de 45 ans et plus seront recrutés à partir du mois de janvier 2020. Il faut dire que ceux-là ne sont pas concernés dans le cadre du recrutement spécial de 1000 enseignants mais il s’agit d’un recrutement dans le cadre du remplacement numérique », précise le responsable de la communication du ministère de l’Enseignement supérieur.

Les enseignants qui poursuivent leur manifestation en l’esplanade du ministère de l’Enseignement supérieur disent ne pas être au courant de ce recrutement numérique : « Nous ne sommes au courant de rien. En plus notre doléance n’est pas qu’on recrute une poignée d’individu. Tout le monde doit être recruté, cette stratégie du ministre vise à casser notre mouvement qui reste déterminé sur un objectif précis », affirme Nana, enseignant gréviste. Ce collectif d’enseignants recalés compte environ 162 personnes. Selon le responsable de la communication du Minesup, les autres qui ne seront pas retenus dans le cadre de ce recrutement numérique doivent déposer dès janvier prochain les dossiers dans le cadre de la seconde phase du recrutement spécial de 500 enseignants pour l’année 2020.

Depuis le 14 décembre dernier, plus de 100 titulaires de doctorat Phd recalés dans le cadre du recrutement spécial de 1000 enseignants ont pris d’assaut l’esplanade du ministère de l’Enseignement supérieur pour exprimer leur colère. Ils contestent les résultats rendus publics dans la soirée du 13 décembre par un communiqué du secrétaire général des services du premier ministre. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Pour ce qui concerne cette première vague de recrutement, il y’a eu 1242 nouvelles recrues titulaires des Phd dans les huit universités d’Etat. 13 jours après la publication de ces résultats, les docteurs recalés continuent toujours à manifester à l’esplanade du ministère de l’Enseignement supérieur. « Nous dénonçons aussi le fait que les candidats ayant soutenu leur thèse de doctorat la veille du dépôt des dossiers ont été retenus alors que certains parmi nous qui bénéficions d’une ancienneté dans les universités d’Etat n’ont pas été retenus », soutient un gréviste. Alors que du Côté du ministère de l’Enseignement supérieur l’on explique que ces résultats ont été publiés sur deux critères. Le premier a consisté à recruter les jeunes sans emplois et le second était basé sur la méritocratie.