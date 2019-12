CAMEROUN :: 05 morts et 12 blessés dans l'effondrement d'un immeuble à Yaoundé :: CAMEROON

Tel est le premier bilan qui se dégage de l'effondrement comme nous vous l'annoncions hier vendredi 20 décembre 2019, d'un immeuble de quatre niveaux en construction au quartier Nsimeyong, dans le 3ème Arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Hier vendredi, plus exactement à 16 heures locales, un immeuble de quatre niveaux en construction au quartier Nsimeyong à Yaoundé, et donné comme devant abriter l'agence des supermarchés Dovv, a été signalé.

Au moment de l'effondrement de deux dalles, une vingtaine d'ouvriers dans le chantier, dont l'ingénieur en charge des travaux juste arrivé sur les lieux. Les premiers secours sont civils, volontaristes et amateurs. Les populations sont ensuite rejointes par des gendarmes et des policiers, l'avant l'arrivée des sapeurs pompiers et du Génie militaire. Les blessés sont évacués à l'hôpital de district d'Efoulan, quartier voisin de Nsimeyong.

Le bilan fait état de cinq morts et de 12 blessés. La qualité des matériaux est déjà mise en index, le non respect des normes de construction, ainsi que la maîtrise d'ouvrage.

Cet immeuble dont les travaux n'ont débuté qu'il n' y a que 45 jours, a causé des dégâts autour des constructions voisines. Une voiture garée à proximité, a été broyée sous le poids des gravats.

Le Génie militaire, un corps de travaux publics de l'Armée camerounaise, mènera de travaux lourds sur le site, afin de déterminer plus exactement les causes de l'effondrement de cet immeuble situé à proximité de Shell Nsimeyong à Yaoundé. Pour le moment, nous en sommes à cinq morts et 12 blessés.