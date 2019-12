Le Maroc abrite le 8 ème Sommet des étudiants et de la jeunesse africaine :: MOROCCO

L'événement se tient du 20 au 23 décembre 2019 à la cité universitaire internationale de Rabat ( Maroc) , et est placé sous le très haut patronage du Roi Mohammed VI du Maroc.

Rabat sera la capitale africaine des Associations des étudiants et des jeunes. Il s'agit de la 8 ème édition du Sommet des étudiants et de la jeunesse africaine. Organisé avec le concours de l'Agence marocaine de coopération internationale ( AMC), ce dernier a pour thème " L'avenir de l'Afrique : défis et perspectives pour la jeunesse". C'est le plus grand rassemblement d'Associations estudiantines du continent. Une rencontre phare annuelle.

Plus de 1000 participants sont donc attendus au Maroc, dont des ministres et des diplomates issus de 52 pays africains.

Au menu de cette grand' messe des étudiants, des ateliers, des débats, des expositions, des discussions autour de l'entrepreneuriat africain, ainsi que des activités sportives et culturelles.

Le rendez-vous de Rabat sera aussi l'occasion du lancement officiel de la plateforme digitale marocaine "Morroco - Alumi". L'épanouissement de la jeunesse africaine et le développement humain de l'Afrique, se discutent donc du 20 au 23 décembre 2019 à Rabat au Maroc.