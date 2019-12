CAMEROUN :: Sucre raffiné : La marque Princesse Tatie de Sosucam rénovée pour le bonheur des ménages :: CAMEROON

Le géant camerounais de l'agroalimentaire, la Société sucrière du Cameroun ( SOSUCAM), a officiellement présenté la nouvelle robe de sa marque phare de sucre raffiné, hier à Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

Le groupe français SOMDIAA toujours plus proche, toujours à l'écoute des consommateurs. La SOSSUCAM, la filiale camerounaise du groupe français vient de le démontrer. La nouvelle Princesse Tatie la marque vedette de sucre raffiné de Sosucam, est déjà là pour le bonheur des ménages. Dix ans après son lancement au Cameroun, Princesse Tatie a été relookée. " Nos patrons, c'est les consommateurs. Notre nouvelle vision avec la marque Princesse Tatie se propose de se rapprocher de vous ", lance Jean-François Ntsama, Directeur Commercial et Marketing de la Sosucam, à l'assistance qui prenait part au lancement officiel de la nouvelle marque Princesse Tatie. C'était hier, mardi 03 décembre 2019, au très hôtel Bouns de Yaoundé. Sous la modération de la charmante, belle et talentueuse Barbara Melem la Chargée de la Communication de SOSUCAM, Jean- François Ntsama devant les leaders d'Associations des consommateurs, dont Delor Magellan Kamseu de la Ligue camerounaise des consommateurs ( LCC), explique le relooking de Princesse Tatie. " Une évolution de la figurine, plus moderne et plus expressive".

DE NOUVEAUX EMBALLAGES FÉERIQUES

L'offre produit Princesse Tatie se décline en sucre blanc et roux, granulé ou morceaux, proposés en divers formats vracs et préemballés. Pour ce qui est du logo Princesse Tatie, on y voit la main de la Princesse suggérant des situations de café à l'instar du café, yaourt, tartes etc. Les codes couleurs n'ont pas échappé à l'esprit d'innovation, de création et d'inventivité qui anime SOSUCAM : le rose pour le sucre blanc, et orange pour le sucre roux, histoire de distinguer les produits.

ORIGINALITE, QUALITÉ ET ASSURANCE

L'origine naturelle des cannes à sucre en mouvement, respecte les codes couleurs de différenciation des produits. Et que dire des informations nutritionnelles sur les packagings haut de gamme, le tout couronné d'une adresse mail de service consommateur? Ah oui, Sosucam incarne la rénovation, l'écoute sans cesse, la qualité, l'intérêt, la proximité et l'écoute sans cesse du consommateur, est sa seule obsession.

DES ATOUTS DE LA MARQUE PRINCESSE TATIE

Princesse Tatie est un sucre raffiné de qualité mondiale. Un sucre d'excellence produit localement. C'est le Made in Cameroon fait chair. Princesse Tatie c'est un savoir-faire sucrier de plus de 50 ans. Une expérience indélébile dans l'agroalimentaire, la fabrication du sucre raffiné. Des valeurs positives : Responsabilité, Générosité, Partage, Bonheur,Optimisme.

Du groupe SOMDIAA, et avec plus de 80 millions de consommateurs, Princesse Tatie est présente dans six pays d'Afrique: le Cameroun, le Tchad, la Côte-d'Ivoire, la Centrafrique, le Gabon et le Congo.

Princesse Tatie vous revient rénovée, avec plus de diversité, plus de proximité, plus de praticité, plus d'exigence qualité.

Princesse Tatie c'est Le grand sucre des Petits bonheurs.