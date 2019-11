CAMEROUN :: Le Modecna parti allié au Mrc, salue la décision de Kamto de boycotter les élections :: CAMEROON

Réuni en ce jour du 27 du mois de novembre de l’an 2019, au siège du MODECNA, nous les membres du bureau exécutif, après examen et débats déclarons ce qi suit :

1. De la décision de la participation du MODECNA aux élections du 09/02/2020

Suite à la convocation du corps électoral le 10 novembre 2019, le MODECNA ayant pris acte de cette convocation, a décidé de prendre part à ces élections pour permettre au peuple camerounais, et à toute la communauté nationale et internationale d’avoir connaissance de l’effectivité des fraudes pré et post électorales du parti Etat RDPC et d’ELECAM dont nous détenons les preuves aujourd’hui. A savoir :

Le non-respect de la loi sur les candidatures, matérialisé par « la non redevance » en lieu et place du certificat d’imposition comme le requiert la loi.

L’exigence du timbre sur les dossiers à légaliser, ce qui est contraire à la loi.

L’abandon des postes par les responsables de l’administration impliqués dans la délivrance des pièces exigées aux candidats

la fermeture des bureaux le weekend dans la période de constitution des dossiers. Etc.…..

2. De la décision de solidarité du MODECNA à la décision du boycott du MRC

Les arguments de la décision de la non participation du MRC à ces élections et l’appel du Président Maurice KAMTO à rester ce jour chacun chez soi, sont pertinents et convainquant ; par conséquent le MODECNA adhère au mot d’ordre de boycott des élections de février 2020.

Le MODECNA invite le peuple camerounais, les partis politiques, la société civile, les syndicats et autres à contribuer activement au succès de cette opération de boycott. En outre, le MODECNA continue d’exiger :

· La suspension du processus électoral encours ;

· La réforme du système électoral ;

· L’organisation d’un véritable dialogue inclusif pour la paix au Cameroun suivi de la constitution d’un gouvernement de transition;

· La révision constitutionnelle;

· L’arrêt de la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-ouest ;

· La libération de tous les prisonniers politiques.

L’idéologie du MODECNA est la démocratie humaniste ce qui nous impose d’œuvrer pour le bonheur du peuple camerounais dans son entièreté afin de promouvoir l’intégration nationale à travers le 2èmepoint des fondamentaux politiques du MODECNA qui stipule « la paix pour le grand pardon et la refondation consensuelle d’un Cameroun en paix durable ».

POUR LE MODECNA

DEFFO NTZAMPO