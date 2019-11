CAMEROUN :: Au nom de la paix et de l’unité nous n’irons pas aux élections municipales et législatives 2020 :: CAMEROON

Alors que ceux qui n’ont jamais postulé à être un simple chef de classe, ces personnes opportunistes crient à l’erreur politique du Président Maurice KAMTO. Ceux qui même dans leurs rêves les plus fous ne se voient pas défendre l’humanité.

Le Président Maurice KAMTO leur avait dit : ” On ne fait pas la politique sans aimer les gens”. Nous du MRC, nous aimons le peuple Camerounais et non un pouvoir dont la sensation de la victoire est aussi transitoire que le goût de cette campagne électorale folle qui sera menée. Notre bonheur est dans les Camerounais et non dans une sensation que nous pouvons obtenir par une simple dose de sérotonine.

Ceux qui aiment ce pays n’iront pas voter et appelleront le peuple à ce que le pouvoir de Biya ne soit pas au-dessus de l’unité de notre nation. L’anglais et le français ont semé en nous l’amour du Cameroun qui s’identifie d’ailleurs à ces langues que nous avons fièrement adopté. Notre peuple compte plus que nos envies personnelles et individualistes.

Le sang a assez coulé dans le NoSo.

On ne fait pas la guerre à son peuple. Les profiteurs de la République feront leur sale boulot comme d’habitude.

Ceux qui voient l’humain comme une priorité savent que l’humanité évolue et ne devrait être considéré non comme dans un atelier de l’âge de pierre taillée mais plutôt dans une fusée et comprennent que le temps évolue et que rien ne pourra l’arrêter.

La politique qui a fragilisé certains partis aujourd’hui reculés dans les villages est cette acceptation d’un compromis idiot. Comment acter la sécession ? Comment acter un système électoral taillé à la mesure du dictateur, un prêt à porté souillé pour la démocratie ?

Jeunes gens et jeunes filles c’est notre avenir qui importe et non maintenir des grabataires dans une situation qui leur offre de sacrifier nos futurs enfants comme dans l’ancien empire aztèque. Le RDPC et ceux qui l’incarnent sont des aztèques qui immolent les enfants sur l’autel de leur envie et de leur pouvoir.

NOUS NE PRENDRONS PAS PART AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET MUNICIPALES DU 09-FEVRIER-2020 : ON DORT ! »