CAMEROUN :: La transformation de BVS se poursuit. :: CAMEROON

Le Groupe industriel fondé par Guillaume SARRA (CEO) et son épouse Virginie PALU SARRA en Novembre 2016 déroule sa stratégie de développement.

Déterminé à faire de son Groupe un acteur majeur dans le domaine de la distribution des Boissons, Vins et Spiritueux, Guillaume SARRA a commencé par implanter dans la Zone Industrielle de Douala – BASSA, une usine aux standards internationaux, qui depuis 2017 produit des boissons dont les marques se sont rapidement imposées dans le panorama camerounais ; les jus de fruits NATUR’L et COMPAL, les vins PAUL ARRAS, VIEUX PAPES, CHEVALIER DE SAINT AULAIRE et MIMBO, ainsi que le whisky IMPERIAL BLUE.

Afin de consolider cet investissement dont le montant total s’élève à près de 17 Milliards de FCFA en 3 ans, le CEO du Groupe a décidé dès 2018 de passer à la vitesse supérieure. C’est ainsi qu’il fait appel à l’expertise et à la compétence de Stéphane K. SOUMAHORO, ancien Directeur Général de CHEVRONTEXACO Cameroun, puis Directeur Général Adj. du Groupe TRADEX.

Il commence par lui confier la Direction Générale de BVS Distribution Cameroun dont il réussira le lancement des activités début 2019.

Au vu des performances réalisées en pratiquement un an à la tête de cette entité, il décide désormais de lui remettre les clés de BVS au Cameroun.

La vision de Guillaume SARRA est claire : Il s’agit pour lui de « s’entourer des meilleurs pour devenir le meilleur ».

Pour Stéphane K. SOUMAHORO, cette nouvelle mission constitue un challenge pour lequel il se sent honoré. Conscient de la confiance placée en lui par Mr et Mme SARRA, il se dit déterminé à déployer tous les efforts nécessaires pour atteindre et consolider l’ambition du Groupe BVS qui est de fournir un service innovant et dynamique pour mettre à la disposition du grand publique au Cameroun et en Afrique, une offre de produits de qualité à des prix attractifs.

Stéphane K. SOUMAHORO est désormais à la tête de BVS Cameroun, où il pilote une équipe de 200 professionnels camerounais, motivés et prêts à relever les défis du marché.

« Notre objectif est de nous implanter durablement dans les usages de nos clients et d’être reconnus comme une entreprise de premier rang dans le secteur des Boissons, Vins et Spiritueux en Afrique. Nous y travaillons sans relâche », affirme Stéphane K. SOUMAHORO.

L’histoire du Groupe BVS est en marche !