CAMEROUN :: DEMENTI DE LA DIRECTION LEGALE DE L’UPC FACE A LA CAMPAGNE DE MANIPULATION. :: CAMEROON

Dans une volonté évidente de briser la mobilisation des Militants et Sympathisants de l’Union des Populations du Cameroun pour une participation exemplaire aux Elections Municipales et Législatives du 09 Février 2020, certaines personnes malveillantes utilisent les médias pour divulguer des fausses informations au sujet des investitures des candidats de l’UPC à ces Elections.

A ce titre, Honorable BAPOOH LIPOT Robert, Secrétaire Général dudit Parti, tient à rappeler aux Militants et Sympathisants de l’UPC que seule la Direction dont il assume la légalité, dans un esprit de rassemblement est habilitée à investir les Candidats de l’UPC aux Elections Municipales et Législatives du 09 Février 2020.

A cet effet, une Commission Nationale des Investitures a été mise en place et siège à la Salle des Conférences de l’Hôtel des Députés à Yaoundé. Par conséquent, le Secrétaire Général de l’UPC, Hon. BAPOOH LIPOT Robert appelle tous les Militants et Sympathisants à plus de vigilance et au rassemblement pour une meilleure participation du Parti Historique à ces importantes échéances. L’heure n’est plus à la gestion des querelles intestines.

Au-delà de toutes les tendances, Les Upcistes doivent s’unir afin de sauvegarder les acquis de l’UPC et conquérir des meilleures victoires pour le futur.

LE SECRETAIRE GENERAL DE L’UPC

HON. BAPOOH LIPOT ROBERT