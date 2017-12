APPAUVRISSEMENT DES ARTISTES MUSICIENS AU CAMEROUN: LE CERCLE VICIEUX... :: CAMEROON Il ya quelques jours, quand j'ai écris qu'il fallait fermer TRACE TV ou bloquer son accès au Cameroun pour sauver la musique du Mboa, j'ai vu une levée de boucliers, y compris celle des artistes. Ils n'ont pas pris la mesure de la gravité de ce que je disais. Alors je leur explique.

1- Il existe dans ce pays, une loi qui impose aux radios et tv des quotas de diffusion de la musique camerounaise.

2- Or Trace TV n'est pas soumise à ces quotas et en plus diffuse ce qui lui plait et impose par sa puissance la mode et le style.

3- Comme Trace TV ne diffuse de la musique camerounaise que celle arrimée à "L'Afrotrap", il est clair qu'elle impose les goûts à la population.

4- Les tv camerounaises ainsi que les radios disputent le même espace commercial que Trace et sont soumises à cette concurrence totalement déloyale.

Voici donc ce qui va se passer....

- Les TV et les Radios ne vont plus respecter les quotas parce-que en plus de ne pas être subventionnées, elles doivent se battre avec Trace sur l'espace commercial des annonceurs et donc ne diffuseront que la musique que ses auditeurs et téléspectateurs prisonniers de Trace et autres veulent écouter. Concurrence oblige.- Les DJ des boites et autres espaces sont prisonniers de la musique qui "passe" et qui doit faire danser la jeune fille et le jeune garçon qui l'a vu sur Trace, au risque de ne plus attirer la clientèle.

Conséquence, on ne dansera plus du Makossa ou du bikutsi, vous arrivez en plein Night Club à Akwa et vous avez l'impression d'être à Lagos ou à Abidjan. Ce n'est pas le DJ le problème. Il subit la dictature de la "mode" imposée par TRACE.

Le premier et vrai combat des artistes, doit être la diffusion de la musique camerounaise. C'est parce-que la musique sera bien diffusée qu'il y aura des droits d'auteur. C'est parce qu'elle sera bien diffusée qu'il y aura de vrais spectacles et de vraies tournées. C'est parce qu'elle sera bien diffusée que les artistes ne disparaîtront plus dans l'indifférence et auront droit à des hommages à la JOHNNY!