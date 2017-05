CÔTE D'IVOIRE :: Comme l’interdiction du sommet diasporique camerounais en terre ivoirienne soulage ! :: COTE D'IVOIRE CÔTE D'IVOIRE :: Comme l’interdiction du sommet diasporique camerounais en terre ivoirienne soulage ! :: COTE D'IVOIRE Nous avons tous appris l’interdiction de la tenue en Côte d’Ivoire du sommet diasporique camerounais du 25 au 27 mai 2017, lequel sommet devait se dérouler initialement au Burkina Faso. Que dire ? Il est de bons malheurs. Il est des malheurs qui font du bien, qui soulagent. #CôteDIvoire Ceci ne veut aucunement dire que nous avons quelque chose contre un sommet diasporique camerounais à l’étranger visant à sortir du gouffre le pays d’Um Nyobé qui jour après jour se perd dans le gouffre. Nous sommes plutôt froissés par la maladresse et l’aveuglement dégoûtant de ses organisateurs. Suivre @camerbe



Les organisateurs de ce sommet peuvent-ils nous dire quelle est la différence entre le Burkina Faso actuel et la Côte d'Ivoire ? En vérité il n'y en a pas dans le fond. Comment alors un sommet interdit au Faso devait se tenir en Côte d'Ivoire ? Que n'ont-ils pas compris qu'on les a attirés pour bien les humilier ? Où sont passés les têtes pensantes ou stratèges de ce grand ensemble d'associations camerounaises qui ont fédéré les idées pour en arriver à cette noble initiative ? Après le refus de la tenue du sommet au Faso, pourquoi n'ont-ils pas pris de repos pour mieux réfléchir sur le prochain lieu ? Les organisateurs ont-ils compris que le peuple ivoirien vit sous une dictature féroce comme au Cameroun où ils ne peuvent se réunir librement, et que le mieux fût de ne pas aller dédouaner et honorer les dirigeants usurpateurs et rebelles-assassins de la Côte d'Ivoire avec un tel sommet ? Sont-ils de vrais leaders des droits humains et défendeurs des libertés ou simplement de futurs leaders arrivistes sans scrupules ? Le président Gbagbo et Blé Goudé à la Haye, Simone Gbagbo et autres cadres et militants du FPI toujours injustement incarcérés, qu'allaient-ils faire en Côte d'Ivoire ? Sont-ils de vrais leaders des droits humains et défendeurs des libertés ou simplement de futurs leaders arrivistes sans scrupules ? Le président Gbagbo et Blé Goudé à la Haye, Simone Gbagbo et autres cadres et militants du FPI toujours injustement incarcérés, qu'allaient-ils faire en Côte d'Ivoire ? La paix que l'annonce de la tenue du sommet diasporique camerounais en terre ivoirienne m'avait volée m'a été restituée par son interdiction soudaine. Du fond de leurs cœurs, les organisateurs dudit sommet devront eux aussi voir en l'interdiction une occasion de célébration et non de lamentation. Le monde souffre et s'enlise non pas parce qu'il n'y a pas assez de ressources et dispositions pour améliorer le sort des peuples, mais parce que les leaders du monde ont choisi d'aveugler et de conduire les peuples aux abattoirs de tous genres. La question désormais est : Quels nouveaux types de leaders pour sauver l'humanité ?

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @Leon Tuam, c'est ce que je reproche á certains d'entre vous! Vous comprenez la Situation, vous constatez les enjeux, vous analysez les contextes... puis vous vous trompez toujours sur les moyens, la lutte, les objectifs!



Exemple: vous comparez BIYA á ouatarat!!! Une telle comparaison aurait eu un sens jusqu'en 2008, mais pas en ces moments-ci, oú chaque personne honnéte devrait respecter, encourager les EFFORTS de BIYA!



Mais, je suis surpris que vous ne constatiez pas ces efforts-lá!



Quelle est la place de la France aujourd'hui au CAMEROUN? Pourriez-vous comparer le CAMEROUN á la CIV, ne füt-ce que sur le plan militaire???

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson le saut et le sursaut que tous les jeunes africains, et notamment les autoproclamés leaders doivent faire, consistent á nettoyer leurs oreilles, leur cerveau, des propagandes des ong de la Mafia internationale qui ont toujours exploité des dirigeants africains, avant de nous les re-vendre, comme une marchandise périmée, Avec l'étiquette de "Dictateur"!



Combien de Zairois ont déjá pris la peine de re-faire et réinitialiser le Parcours, les discours, l'histoire de Mobutu???



Prenez son discours á l'ONU en 1972, ce discours enseigne et renseigne! Combien d'AFRICAINS l'ont écouté???



Nous avons gardé les clichés á nous vendus par le meme occident qui a placé Mobutu au pouvoir aprés avoir assassiné LUMUMBA!



RÉVEILLONS-NOUS!!!!

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @Leon Tuam, ainsi, quand vous posez la question du type de leaders qu'il faut, je vous propose des critéres: Ces leaders doivent:

1. arreter de compter sur la "communauté internationale"! Elle n'existe pas!

2. etre des panafricanistes!

3. avoir le sens du détachement réel, ie ne pas se battre pour espérer devenir "Président", mais avoir pour seul objectif: LA SOUVERAINETÉ de l'AFRIQUE!

4. arreter d'insulter nos dirigeants, en étant capables de percevoir leurs efforts de LIBÉRER leur peuple! Exemple: á quoi cela sert d'insulter BIYA, DEBY, OBIANG, SASSOU... au meme Moment oú les ong-mafia les détestent désormais á mort????

5. garder en mémoire l'idée du résistant zambien: "méfiez-vous des dirigeants NOIRS que les blancs aiment!!!!"

Rapprochez-vous des dirigeants NOIRS que les blancs détestent... DÉJÁ!!!!

Belgium (Quaregnon) Belgium (Quaregnon) makita @gabesouon

tu te débats pourquoi même?Biya est un grand dictateur et la France qui le couvre d'ailleurs Lom pagar c est pour les Français pendant 50 ans

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier Léon TUAM



Vous me voyez heureux de constater que vous n'avez pas fait partie de l'organisation de ce fiasco.



Mon bonheur augmente en lisant votre article de qualité irréprochable.





Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier @Léon TUAM

Notons à l'attention des organisateurs du forum qui ne s'est pas tenu que le choix initial du Burkina était déjà une erreur inimaginable pour plusieurs raisons :



1. GUERANDI a disparu à partir du Burkina, enlevé et probablement vendu par COMPARÉ et des individus encore au pouvoir en ce moment dans ce pays.



Le dossier est-il clos et justice obtenue au point où des membres de la diaspora, en majorité des opposants au régime inique de Yaoundé aillent y tenir un forum de haut niveau?



Quelles clarifications ont été obtenues en rapport avec la disparition de GUERANDI et ensuite le décès annoncé de sa veuve?



Où est le sens de responsabilité des organisateurs de ce forum foireux?



Si un opposant disparaissait au Burkina, qui en aurait porté la responsabilité ?

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier @Léon TUAM



2. Le Burkina de COMPAORÉ n'est pas le Burkina de SANKARA

et COMPAORÉ à empiré (à laissé transparaître sa nature profonde) au fil des ans.



À la fin il est tombé, mais c'est son système néo colon qui gouverne le Burkina en ce moment.



3. Le Burkina est sous le contrôle de la France, la nébuleuse criminelle française en Afrique

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier @GABSON

BIYA à compris en 2008 qu'il n'était qu'un objet au service des crimes contre l'humanité perpétrés par la France au Cameroun.

Voilà une autre lecture qui peut être faite de ce que vous considérez comme les changements dans la gouvernance de BIYA.



1. En quoi consistent les efforts de BIYA?

-il a autorisé la création de nouvelles cimenteries au Cameroun, certes, mais il importe 55 ponts préfabriqués des États-Unis d'Amérique.



Les travailleurs camerounais ne pourront donc pas bénéficier de l'investissement massif dans la construction d'infrastructures



-il a fait construire un port en eaux profondes à Kribi, à quelles fins?

Le Cameroun n'a pas d'industrie et le port va permettre le pillage accéléré des matières premières dans un sens et l'inondation du Cameroun par la pacotille manufacturée étrangère, des aliments douteux de l'autre

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier @GABSON

les efforts de BIYA vont donc profiter essentiellement à l'impérialisme et aux nouvelles protections que BIYA veut se donner



Il n'y a dans ses actions rien de bon pour les camerounais



2. Paul BIYA ayant compris que ses patrons l'utilisent pour mieux le jeter et en utiliser un autre (quel crétin! Ça lui a pris combien d'années pour s'en rendre compte?)

il se fait de nouveaux amis à travers la planète, pas pour les camerounais, mais pour sa survie propre et pour sa famille et ses alliés.



3. Paul BIYA n'à jamais renié aucune de ses politiques, ancienne ou nouvelle.

Il est donc clairement dans le registrede la manipulation



4. Faire confiance à un escroc donc le porte parole dit qu'il aurait changé?

NON MERCI!

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier @GABSON



Allez demander aux congolais RDC ce qu'ils pensent des crimes i.pu is de MOBUTU avant de leur demander d'avoir une bonne opinion de leur "bon bougre" de bourreau.



Vous ne mesurez même pas le côté grotesque de votre discours.



Un ignare se laisse manipuler par les criminels impérialistes; l'utilisent comme caution pour massacrer les élites intellectuelles africaines capables de gouverner leur pays.



10 ans plus tard l'idiot commence à comprendre la profondeur de sa bêtise et à bouder ses patrons par des discours teintés de dénonciations timides.

Vous le prenez en pitié et souhaitez que les africains "se raprochent" de ses semblables.



MOBUTU a-t-il un jour demandé pardon au Peuple congolais pour ses inombrables crimes?

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier col9ns.

Vous prétendez que depuis 2008 Paul BIYA "fait des efgirts"

Supposons un instant que cela soir vrai!

BIYA a-t-il demandé pardon au Peuple camerounais pour les années pendant lesquelles il ne faisait aucun effort?



Paul BIYA a-t-il fait un discours de changement idéologique pour marquer son virage de néo colon à gouvernant d'un pays souverain?

NON!



Qui vois dit alors que BIYA n'ezt pas dans une phase de consolidation de son rôle de néo Colin souverain aux dépends du Peuple et à l'abri d'un remplacement par ses patrons?



Qui vous dit que BIYA ne vise pas à devenir un TYRAN NÉO COLON INDÉPENDANT ET SOUVERAIN? Aux dépens du Cameroun et du Peuple camerounais?



Il faut renverser les régimes néo colons.

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier #11.



La première ligne était supposée être "@GABSON"



Ensuite il y a le mot "effort" à trouver à la 3ième ligne.

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @Epervier, vous ne mesurez meme pas le cöté ridicule, idiot et ignare des déchets que vous déversez!



Avez-vous jamais causé Avec un Zairois??? Savez-vous ce que pensent les VRAIS ZAIROIS aujourd'hui de Mobutu??? Cette question vous a-t-elle déjá intéressé une seule fois???



Quand vous irez vérifier, vous n'aurez pas le Courage de vous excuser, vous foncerez toujours!!! Parce que vous etes un idiot utile qui n'a jamais appris á prendre du RECUL!



Vous avez dit etre Avec macron!!!! Cette Phrase dit á quel Point vous etes ignare!!!

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @Epervier, ayant donc répondu á vos insultes, par quelques insultes, je reviens aux ANALYSES!

1. les efforts de BIYA montrent qu'il n'a pas changé, il est resté fidéle á lui-meme! En Effet dés ses debuts, il avait dit á Berlin: "Le CAMEROUN n'est la chasse gardée de personne; le CAMEROUN n'ira pas au fmi"! Quelques mois aprés, la France a organisé un coup d'Etat en Avril 1984, Avec pour chantage de rínstaller AHIDJO, exilé en...france!

2. BIYA a cédé et a laissé la France diriger le CAMEROUN, pendant qu'il construisait son autorité et l'ARMÉE!

3. l'ARMÉE étant préte, et débarrassé de la France qui assurait sa s´curité, BIYA commence á se déployer!

4. en 10 ANS, il s'est largement rattrappé, par Rapport á tous les pays fcfa!

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @Epervier, ainsi, ceux qui connaissent le CAMEROUN découvrent au Grand jour comment la France se bat pour exister encore au CAMEROUN; car, excepté le fcfa, la France a disparu! Les 05 nouveaux barrages, les multiples usines de ciment, les chantiers routiers, les höpitaux, les écoles de Formation professionnelle... et surtout l'ARMÉE ont jetté la France derriére, pour relever la coopération Avec la CHINE, la RUSSIE, la CORÉE du Sud, le Japon, l'INDE, le BRÉSIL...



Celui qui ne comprend pas ceci n'est pas naif; il est un VRAI FOU!!!



Car comment ne pas comprendre une ÉVIDENCE!



C'est dans la meme logique que le Congo-Brazza, la RDC essaient d'entrer, d'oú les "rapports des ong"!!



Ouvrez les yeux et cessez de vous faire abrutis!!!

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier #13

@GABSON



Je connais la RDC



Je vais m'en tenir à cette assertion.

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier @GABSON

#13

au sujet de MACRON



Je maintiens ce que j'ai dit.



Un futur (désormais en exercice) président de la République française qui déclare que son pays a commis des crimes contre l'humanité en Afrique alors que ses prédécesseurs sont dans le déni si ce n'est dans l'apologie ?



Je suis avec lui parce que j'ai un sujet de discussion qui peut mener à des négociations avec la France par son intermédiaire.



C'est simple et clair.



Saur pour les néo colons , je présume.

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier Correction

#9

.4 faire confiance à un escroc dont le porte parole ...

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier @GABSON

#14

Vrai

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier @GABSON

#15

C'est vrai que BIYA distribue des contrats à travers la planète et pas seulement à la France.



La question est: qu'elle est la part du Peuple camerounais ? Aucune.

Quelle est la différence pour le Peuple entre donner tous les contrats à la France ou les donner à 10 pays étrangers différents ?

Rien

Zéro

Nada

Paul BIYA diversifié donc non pas pour l'État du Cameroun, mais pour lui-même



Pour se protéger et asseoir son contrôle sur la misère des camerounais et l'enrichissement de ses multiples protections.



Paul BIYA est un néo colon pur et dur.



Il faut renverser le régime néo Colin.

C'est tout.

United States (Brooklyn) United States (Brooklyn) WiseMan EPERVIER,



Parlant du forum avorte, tu as beaucoup bavarde, traitant ses organisateurs de "cretins" mais tu n'as pas toujours propose le nom d'un pays africain capable d'accueillir ce forum pour montrer comment toi tu es autre chose qu'un cretin...



Faut-il en conclure que tu es aussi cretin qu'eux???

LeChakal Epervier



#20 10/10





c'est la honte qui l'empeche de donner mm les postes ministeriels aux européens.



je connais une société italienne qui est entrain d'embaucher les camerounais vivant en Italie pr le stade de Japoma.



Entre temps ceux qui n'ont pas pu etre en Europe font comment?



les étudiants qui ont fini au politec de yaoundé font cmt ?



quelle est la part des camerounais quand il signe ses contrats si mm la main d'oeuvre doit venir d'ailleurs ?



Que DIEU nous vienne à l'aide.

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier @WISEMAN

#21



On ne répond pas à une question comme la vôtre juste pour faire le beau.



C'est contre-productif et irresponsable.



En situation de besoin il y a une combinaison de vitesse d'action et de surprise qui font que le régime néo colon n'a pas le temps de réagir.



Vois citez un pays maintenant et ils vont investir pour développer leur capacité de réaction diplomatique et lorsque vous en avez besoin, vous rencontrez des difficultés que vous avez créées vous-même.



Non pas que les portes seront fermées, mais il ne faut pas se tirer dans le pied.