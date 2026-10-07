Le Cameroun lance un "tap" de 300 millions USD sur son Eurobond 2033. Standard Chartered arrange l'opération. Décryptage d'un emprunt à 10,1% de rendement.

Le ministère des Finances annonce une émission complémentaire de 300 millions USD sur l'Eurobond 2033, portant l'encours nominal de la souche à 1,15 milliard USD, sur fond de rendement à 10,1% et de dette publique à 44,3% du PIB.

Le Cameroun retourne sur les marchés internationaux. Le 6 octobre 2026, le ministère des Finances a annoncé une émission complémentaire de 300 millions de dollars sur son Eurobond à échéance janvier 2033. L'opération est arrangée par Standard Chartered Bank, avec Blend Finance et Horus Investment Group comme conseils financiers de l'État.

En janvier 2026, le pays avait déjà levé 750 millions USD sur cette même souche, avec un coupon de 8,875%. Cette fois, les 300 millions recherchés porteraient l'encours nominal de la ligne à 1,15 milliard USD.

Mais le coupon ne dit pas tout. Le rendement effectif auquel ces 300 millions seront placés dépendra du prix d'émission. Les données de marché disponibles au 6 octobre situent la valeur de la souche autour de 95,5 à 96 cents pour 1 dollar de nominal, pour un rendement proche de 10,1%. Autrement dit, le Cameroun emprunte aujourd'hui à un coût réel supérieur au taux affiché.

Le "tap", mode d'emploi

Réouvrir une souche obligataire existante, c'est ce que les financiers appellent un "tap". L'émetteur émet des titres supplémentaires sur une ligne déjà en circulation. Le coupon reste le même. La maturité aussi. Seul le montant augmente.

Le ministère des Finances justifie ce choix : "Le recours à une souche obligataire déjà existante permet de s'appuyer sur un titre connu des investisseurs et de renforcer la liquidité de la courbe obligataire internationale du Cameroun, tout en assurant une mobilisation efficace des ressources recherchées."

L'argument est technique, mais il est recevable. Une souche déjà cotée, déjà notée, déjà connue des investisseurs internationaux, se place plus facilement qu'une nouvelle ligne. Le Cameroun dispose déjà de souches à échéance 2031, 2032 et 2033. Celle de janvier 2033 est la plus récente.

Standard Chartered Bank arrange l'opération. La banque britannique connaît bien la signature camerounaise. Elle a participé à de précédentes émissions. Blend Finance et Horus Investment Group, deux cabinets de conseil financier, accompagnent l'État dans le montage.

750 millions en janvier, 300 de plus en octobre

L'émission initiale remonte au 28 janvier 2026. Le Cameroun avait alors levé 750 millions USD, soit environ 415 milliards FCFA. Le coupon était fixé à 8,875%. Le rendement final : 10,12%.

À l'époque, l'opération avait été sursouscrite. Les carnets d'ordres dépassaient le milliard de dollars. Mais le taux servi était plus élevé que prévu. Les investisseurs intégraient un risque pays réel.

Huit mois plus tard, le Cameroun revient. Les 300 millions supplémentaires sont annoncés dans le cadre du programme de financement de l'exercice 2026. Objectif affiché : couvrir les priorités budgétaires de l'État et poursuivre l'apurement des arriérés de paiement.

Avec ces 300 millions, le pays aurait mobilisé plus de 1 milliard USD sur les marchés internationaux en 2026, soit près de 581 milliards FCFA en cumulé.

Le coût réel, angle mort de l'opération

Le coupon de 8,875% ne détermine pas, à lui seul, le coût de l'opération. Le prix d'émission compte autant. Si les titres sont placés à 95,5 cents pour 1 dollar, l'investisseur paie moins cher que la valeur nominale. Le rendement effectif pour l'acheteur est alors supérieur au coupon.

C'est ce que montrent les données de marché du 6 octobre. La souche 2033 s'échangeait autour de 95,5 à 96 cents, pour un rendement proche de 10,1%. Le ministère des Finances n'a communiqué ni le prix d'émission, ni le rendement recherché pour le tap.

Nous avons tenté de joindre le service de communication du ministère des Finances pour obtenir ces précisions. Nous n'avons pas obtenu de réponse avant publication.

Un détail technique mérite d'être noté. Lors de l'émission de janvier, le Cameroun avait utilisé un swap de devises pour convertir la dette en euros, selon plusieurs sources financières. Le gouvernement cherchait à se protéger contre le risque de change. Nous n'avons pas pu confirmer si une opération similaire est prévue pour le tap.

Une dette sous surveillance

Au 31 mars 2026, l'encours de la dette du secteur public camerounais s'établissait à 15 416 milliards FCFA, soit 44,3% du PIB. Un chiffre confirmé par le ministère des Finances et repris par le FMI lors de sa mission d'évaluation en septembre 2026.

Ce niveau reste inférieur au seuil communautaire de 70% fixé dans la CEMAC. Mais il interpelle. Le FMI a relevé "certaines tensions observées au niveau de la trésorerie et de la dette". La cheffe de mission, Christine Dietrich, a indiqué que ces tensions "méritent une attention particulière".

Le budget 2026 s'élève à 8 816,4 milliards FCFA, en hausse de 14% par rapport à l'exercice précédent. Le besoin de financement global est évalué à 3 197 milliards FCFA, soit 8,8% du PIB. Près de 67% de ce besoin doit être couvert par des ressources extérieures.

Dans ce contexte, le tap de 300 millions USD n'est pas un luxe. C'est une nécessité.

Le calendrier des levées

Le décret présidentiel n° 2026/013 du 21 janvier 2026 a autorisé le ministre des Finances à mobiliser jusqu'à 1 650 milliards FCFA. La répartition est précise : 400 milliards sur le marché intérieur via des titres publics, 250 milliards en prêts bancaires directs, et 1 000 milliards sur les marchés extérieurs.

Les 750 millions USD de janvier représentaient environ 415 milliards FCFA. Les 300 millions recherchés aujourd'hui ajoutent près de 170 milliards FCFA. Au total, le Cameroun aurait couvert un peu plus de la moitié de son objectif annuel de 1 000 milliards FCFA sur les marchés extérieurs.

S'il reste théoriquement près de 419 milliards FCFA à mobiliser, le pays prépare déjà un emprunt ESG de 690 millions USD, soit environ 400 milliards FCFA. La structuration est en cours. Le calendrier n'est pas encore arrêté.

Ce que cela dit de la signature camerounaise

Le Cameroun n'est pas noté "investment grade". Les agences de notation le classent en catégorie spéculative. S&P attribue un B-, Fitch un B, Moody's un Caa1. Le FMI évalue le pays comme "High Risk" en raison d'antécédents de difficultés de dette.

Ces notes expliquent le rendement à 10,1%. Un emprunteur noté AAA paie moins de 2%. Le Cameroun paie cinq fois plus.

Le gouvernement camerounais présente pourtant chaque émission comme une preuve de confiance. Le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, avait salué le succès de l'émission de janvier. La sursouscription était, disait-il, le signe que "les investisseurs internationaux croient en l'économie camerounaise".

La réalité est plus nuancée. Les investisseurs croient en l'économie camerounaise, oui. Mais ils se couvrent. Le rendement de 10,1% est le prix de ce risque perçu.

Une question reste posée : combien de temps le Cameroun pourra-t-il emprunter à ce coût ? Le budget 2026 prévoit 397 milliards FCFA pour le seul service de la dette. Un chiffre qui pourrait augmenter si les taux restent élevés.

Qu'est-ce qu'un "tap" sur une obligation ?

C'est une émission complémentaire sur une souche obligataire déjà existante. Le coupon et la maturité restent les mêmes. Seul le montant de l'encours augmente.

Pourquoi le Cameroun procède-t-il à ce tap ?

Pour financer les priorités budgétaires de 2026 et poursuivre l'apurement des arriérés de paiement, selon le ministère des Finances.

Combien le Cameroun va-t-il payer pour ces 300 millions USD ?

Le coupon est de 8,875%, mais le rendement effectif dépendra du prix d'émission. Les données de marché situent la souche autour de 95,5-96 cents pour 1 dollar, soit un rendement proche de 10,1%.

Le Cameroun peut-il encore emprunter autant ?

La dette publique atteint 44,3% du PIB, sous le seuil CEMAC de 70%. Mais le FMI a relevé des tensions de trésorerie. La capacité d'endettement dépendra de l'évolution des recettes et des taux.