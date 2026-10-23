Effoudou accuse Ngoh Ngoh d’avoir présenté à Biya une liste de remaniement sortant 34 ministres. Faits, contexte et zones d’ombre.

Dans une interview à Masterclass, l’ancien officier de renseignement affirme que le secrétaire général de la présidence a préparé une liste de remaniement écartant 34 ministres. Une allégation explosive, non confirmée à ce jour, qui éclaire la guerre des clans au sommet de l’État camerounais.

Le capitaine Daniel Effoudou affirme que Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général de la présidence camerounaise, a présenté au président Paul Biya une liste de remaniement ministériel écartant 34 ministres en exercice. L’allégation a été formulée dans l’émission Masterclass de Morgan Palmer, diffusée le 23 octobre 2026. Aucune source officielle n’a confirmé l’existence de ce document.

Trente-quatre noms. Des hommes et des femmes qui, selon Effoudou, auraient perdu leur maroquin dans une liste préparée par le numéro deux du régime. Parmi eux : Grégoire Owona (Travail), Joseph Beti Assomo (Défense), Laurent Esso (Justice) et Samuel Mvondo Ayolo (cabinet civil). Des piliers du système Biya.

Effoudou parle depuis son exil européen. Il est visé par un mandat d’arrêt pour désertion et escroquerie. Ses accusations ne sont pas des preuves. Mais elles posent une question que Yaoundé n’a pas fini d’entendre : qui, au sommet de l’État, décide vraiment de qui reste et de qui part ?

Une interview, un exil, une bombe

Le 23 octobre 2026, le capitaine Daniel Effoudou Awussi Kenneth Romuald accorde une heure d’entretien à Morgan Palmer pour l’émission Masterclass. L’homme n’est pas un inconnu. Ancien chef du bureau de renseignement à l’état-major particulier de la présidence, il a côtoyé les arcanes du pouvoir camerounais de l’intérieur.

Il vit en exil depuis près de trois ans. Radié de l’armée, visé par un mandat d’arrêt émis le 10 mars 2024 à la suite d’une plainte pour extorsion déposée par le vice-amiral Joseph Fouda, conseiller de Paul Biya. Effoudou refuse de révéler sa localisation exacte.

Dans cette interview, il ne se contente pas d’accuser. Il désigne. Et parmi les accusations, celle qui a le plus circulé concerne un remaniement ministériel.

Ce qu’Effoudou affirme sur le remaniement

Selon le capitaine, Ferdinand Ngoh Ngoh aurait préparé une liste de remaniement dans laquelle 34 ministres en exercice perdraient leur poste. Il cite nommément : Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale ; Joseph Beti Assomo, ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense ; Laurent Esso, ministre d’État, ministre de la Justice, garde des Sceaux ; et Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence.

Effoudou affirme que cette liste a été présentée à Paul Biya. Il ne précise pas la date de cette présentation, ni la nature exacte du document, ni les fonctions des 30 autres ministres concernés.

Ce qui est vérifié : Effoudou a bien formulé ces accusations dans l’émission.

Ce qui n’est pas vérifié : l’existence matérielle de la liste. Aucun document n’a été produit publiquement. Aucune source officielle camerounaise n’a confirmé ou infirmé son contenu. Les noms cités n’ont pas réagi publiquement à ce jour.

Pourquoi cette allégation est crédible dans le paysage politique camerounais

Le Cameroun vit depuis plusieurs années au rythme d’une guerre de succession feutrée. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, n’a pas désigné de dauphin. Autour de lui, les camps s’affrontent : celui de Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général de la présidence ; celui d’Oswald Baboké, proche de la première dame ; et celui de Franck Biya, fils aîné du président.

Dans ce contexte, toute liste de remaniement devient un enjeu de pouvoir. Elle ne dit pas seulement qui gouverne. Elle dit qui monte, qui descend, et surtout qui contrôle la machine administrative à l’approche d’une éventuelle transition.

Effoudou n’est pas le premier à évoquer des listes circulant dans le sérail. Des médias camerounais ont publié à plusieurs reprises des « listes de remaniement » attribuées à des fuites, avant de les qualifier de faux documents. La frontière entre rumeur, stratégie de déstabilisation et information réelle est, à Yaoundé, particulièrement poreuse.

La stratégie Effoudou : accuser pour exister

Pourquoi un officier en exil, visé par un mandat d’arrêt, choisit-il de multiplier les accusations ? La réponse tient peut-être à la nature de sa situation. Effoudou n’a plus rien à perdre sur le plan institutionnel. Il est hors jeu. Mais il reste un acteur dangereux pour ceux qu’il vise, parce qu’il a eu accès à des informations sensibles pendant des années.

Ses accusations ne se limitent pas au remaniement. Il a également affirmé que Ngoh Ngoh était le commanditaire de l’assassinat du journaliste Martinez Zogo, qu’il avait tenté de contrôler la DGRE (Direction générale de la recherche extérieure), et qu’il avait saboté les pourparlers de paix dans les régions anglophones.

Les zones d’ombre que personne ne comble

Trois questions restent sans réponse.

Première question : où est la liste ? Effoudou affirme qu’elle existe. Il ne l’a pas montrée. Aucun journaliste ne l’a vue. Aucune source indépendante ne l’a confirmée.

Deuxième question : pourquoi ces quatre noms ? Grégoire Owona, Beti Assomo, Esso, Mvondo Ayolo. Pourquoi eux ? Effoudou ne donne pas de critère. S’agit-il de ministres jugés déloyaux envers Ngoh Ngoh ? De rivaux potentiels ? De simples dommages collatéraux dans une recomposition plus large ? L’explication manque.

Troisième question : Biya a-t-il réagi ? Le président n’a rien dit publiquement. Aucun communiqué de la présidence n’a été publié sur cette allégation spécifique. Le silence, dans le système Biya, n’est jamais neutre. Mais il n’est pas non plus une confirmation.

Ce que cela dit du pouvoir camerounais

Même si la liste n’existe pas, l’allégation produit des effets. Elle oblige chaque ministre cité à se demander s’il est réellement sur une liste. Elle oblige les soutiens de Ngoh Ngoh à démentir sans convaincre. Elle oblige les observateurs à scruter chaque nomination, chaque décret, chaque mouvement administratif à la recherche d’un signe.

Dans un régime où l’information circule par rumeur et par fuite, une accusation non prouvée peut devenir un fait politique. Pas parce qu’elle est vraie. Parce qu’elle structure les anticipations.

Effoudou le sait. C’est peut-être pour cela qu’il parle.