SCR Maya ouvre son capital à un groupe ivoirien. Nom, montant et part cédée restent confidentiels. Voici ce que l’on sait et ce qui reste flou.

Un communiqué, quatre paragraphes, et un nom qui manque

Un accord a été trouvé. Un groupe industriel ivoirien entre au capital de la Société camerounaise de raffinage Maya & Cie, SCR Maya. L’information est confirmée. Le reste ne l’est pas.

Qui ? Pas de nom. Combien ? Pas de montant. Quelle part ? Pas de pourcentage. Contactée, SCR Maya n’a pas souhaité s’exprimer. L’entreprise renvoie à une communication officielle dans les prochains jours pour « dévoiler les évolutions ».

Une manière polie de dire : attendez.

Mayor, Prima Palm, May : des marques dans les cuisines

SCR Maya n’est pas une entreprise anonyme. Créée en 1994 et implantée à Douala, elle appartient au groupe Hazim, fondé par l’homme d’affaires Hazim Chehade Hazim. Elle produit les huiles Mayor et Prima Palm, les savons May et Mayor. Des marques que les ménages camerounais croisent tous les jours.

Selon Euromonitor International, SCR Maya occupait en 2025 la première place du marché camerounais des huiles alimentaires en valeur. Sur les produits d’entretien du linge, elle détenait 13 % des parts de marché, derrière le Complexe industriel du Littoral (16 %), mais devant Azur (11 %).

Ce n’est donc pas un petit acteur qui ouvre son capital. C’est un poids lourd.

Bojongo, 6,5 hectares et une unité de 750 tonnes par jour

Le raffineur dispose d’un site industriel d’environ 6,5 hectares à Bojongo, dans la périphérie de Douala. En juin 2025, il y a présenté au ministre du Commerce une nouvelle unité de raffinage, équipée par le groupe italien Desmet Ballestra, avec une capacité annoncée de 750 tonnes par jour.

L’opération capitalistique n’est pas présentée comme un bouleversement industriel. SCR Maya indique que l’accord ne devrait pas « entraîner de bouleversement dans la gestion quotidienne ». L’équipe dirigeante et les collaborateurs devraient rester en place. Les « engagements pris auprès des clients et fournisseurs » aussi.

Rien sur les investissements à venir. Rien sur un plan de modernisation chiffré. Rien sur la gouvernance.

Six pays, un marché ouest-africain : la portée du deal

Au-delà du Cameroun, SCR Maya commercialise ses produits dans six autres pays d’Afrique centrale et sur un marché d’Afrique de l’Ouest. Le futur actionnaire ivoirien prendrait ainsi pied dans une entreprise déjà présente sur plusieurs marchés de la sous-région.

Reste à savoir quelle place il occupera dans le capital. Le groupe Hazim conservera-t-il sa participation actuelle ? SCR Maya ne le dit pas. L’opération est-elle une cession d’actions existantes ou une augmentation de capital ? Pas de réponse non plus.

La distinction compte. Une cession transfère des titres. Une augmentation de capital injecte de l’argent frais dans l’entreprise. Les deux options n’ont pas les mêmes conséquences industrielles.

Ce que SCR Maya accepte de dire sur la gestion

L’entreprise insiste sur la continuité. Pas de changement d’équipe. Pas de rupture avec les clients et fournisseurs. Une communication officielle à venir.

Sur le reste, silence.

Nous n’avons pas pu obtenir de précisions sur le calendrier de cette communication, ni sur le contenu exact qui sera dévoilé. À l’heure où nous écrivons, le nom de l’investisseur, le montant de l’opération et le pourcentage de capital concerné ne sont confirmés par aucune source officielle.

Ce qui reste invérifiable à l’heure où nous écrivons

Le nom du groupe ivoirien. Le montant. Le pourcentage. La nature exacte de l’opération. La participation résiduelle du groupe Hazim. Les conséquences concrètes sur la stratégie industrielle de SCR Maya.

Ces informations ne peuvent pas être déduites du communiqué. Elles ne peuvent pas non plus être remplacées par des hypothèses présentées comme des faits. Nous ne le ferons pas.

Pourquoi le silence pèse dans un secteur stratégique

SCR Maya produit des biens de consommation de masse. Huile alimentaire. Savon. Produits d’entretien du linge. Dans un pays où ces produits pèsent dans le budget des ménages, l’actionnariat du premier raffineur n’est pas un détail.

L’entrée d’un groupe ivoirien peut se lire comme un signal de confiance régionale. Elle peut aussi nourrir des questions : qui contrôle quoi ? Pourquoi ce silence ? Quels engagements industriels derrière l’accord ?

Le communiqué ne répond à aucune de ces questions. Il les laisse ouvertes.

Ce qui va se jouer dans la communication officielle

SCR Maya a promis de « dévoiler les évolutions ». C’est là que tout se saura, ou que tout restera flou.

Le nom du groupe. Le montant. Le pourcentage. La gouvernance. Les intentions industrielles. Les précisions attendues lors de l’annonce officielle.

En attendant, une certitude : le capital de SCR Maya s’élargit à un investisseur ivoirien. Le reste appartient à la prochaine prise de parole.

Qui entre au capital de SCR Maya ?

Un groupe industriel ivoirien. C’est tout ce qui est confirmé. Le nom n’a pas été divulgué.

Combien paie l’investisseur ?

Le montant n’a pas été dévoilé.

Quel pourcentage du capital est concerné ?

Pas de chiffre communiqué à ce stade.

Est-ce que SCR Maya change de propriétaire ?

Impossible de le dire. L’entreprise parle d’une entrée au capital, pas d’un changement de contrôle. La participation du groupe Hazim n’est pas précisée.

Est-ce que les salariés vont être touchés ?

SCR Maya indique que l’opération ne devrait pas « entraîner de bouleversement dans la gestion quotidienne ». L’équipe dirigeante et les collaborateurs devraient rester en place.

Qu’est-ce que SCR Maya fabrique déjà ?

Les huiles Mayor et Prima Palm, les savons May et Mayor. L’entreprise est leader du marché camerounais des huiles alimentaires en valeur en 2025, selon Euromonitor International.

Où se trouvent les usines ?

À Douala, sur un site d’environ 6,5 hectares à Bojongo. Une nouvelle unité de raffinage de 750 tonnes par jour y a été présentée en juin 2025.

Quand saura-t-on le nom ?

SCR Maya annonce une communication officielle dans les prochains jours. Aucune date précise n’a été donnée.