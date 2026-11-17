Après le rachat de Société Générale Cameroun par l’État, l’établissement bancaire a officiellement dévoilé sa nouvelle identité visuelle le 10 novembre 2026 à Douala. Avec la signature « L’avenir a un nom », GBC entend renforcer sa proximité avec les entreprises, les entrepreneurs et les particuliers.

General Bank of Cameroon (GBC) ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Le 10 novembre 2026 à Douala, l’établissement bancaire a présenté sa nouvelle identité visuelle, matérialisant ainsi le changement de dimension engagé depuis la reprise de Société Générale Cameroun par l’État du Cameroun. Au-delà du changement de logo et de charte graphique, cette nouvelle image traduit une volonté de réaffirmer son identité nationale et de consolider son positionnement sur le marché bancaire local.

Déployée depuis le 7 novembre autour de la signature « L’avenir a un nom », la campagne de révélation marque une étape importante dans la transformation de la banque. Les anciennes couleurs rouge et noire laissent désormais place à un univers graphique propre à GBC. Cette évolution accompagne le passage d'une filiale d'un groupe bancaire français à un établissement majoritairement détenu par l'État camerounais.

À travers cette nouvelle identité, GBC affiche également ses ambitions commerciales : renforcer sa présence auprès des petites et moyennes entreprises (PME), développer sa clientèle de particuliers et faciliter le financement des entrepreneurs ainsi que des projets locaux.

Pour Victor Noumoué, directeur général de l'établissement, cette mutation dépasse le simple exercice de rebranding. « Cette nouvelle étape nous donne l'opportunité de repenser notre dynamique et de traduire ce que nous voulons devenir : une banque toujours plus proche de ses clients », a-t-il déclaré. Le dirigeant entend ainsi inscrire cette évolution dans une démarche de continuité, tout en adaptant les services et les solutions financières aux réalités du marché camerounais.

La proximité et le financement comme priorités

L'accompagnement du tissu économique national constitue l'un des axes majeurs de cette nouvelle orientation. Dans un environnement où les entreprises rencontrent encore des difficultés d'accès aux financements, GBC entend davantage se positionner comme un partenaire des initiatives économiques, notamment celles portées par les PME et les jeunes entrepreneurs.

Cette ambition implique toutefois des changements concrets dans les conditions d'accès au crédit, la compétitivité des offres, la qualité du service et la proximité du réseau bancaire. Autant de leviers qui permettront de mesurer la portée réelle de cette transformation.

La rencontre avec les médias a également servi de cadre à la présentation du GBC Press Club. Cette initiative ambitionne d'instaurer un dialogue régulier entre la banque et les professionnels de l'information. Pour Blaise Étoa, directeur marketing et communication, ce cadre doit aussi contribuer à une meilleure compréhension des enjeux bancaires et financiers.

Il a notamment évoqué le rôle que l'établissement entend jouer dans le financement des infrastructures, l'accompagnement des entreprises et l'amélioration de l'accès au crédit pour les entrepreneurs, les jeunes et les ménages. Un positionnement qui prend tout son sens dans un contexte régional marqué par les défis de l'inclusion financière. Selon la stratégie régionale d'inclusion financière de la BEAC, le taux de bancarisation strict dans la CEMAC s'établissait à 12 % en 2021, contre 22 % pour le taux élargi.

Un changement d'actionnariat qui redessine la banque

Cette nouvelle identité trouve son origine dans une importante opération capitalistique. En juillet 2025, Société Générale avait annoncé la cession de ses 58,08 % de participation dans sa filiale camerounaise pour un montant de 129 milliards de FCFA.

Déjà actionnaire à hauteur de 25,60 %, l'État camerounais a porté sa participation à 83,68 % à l'issue de la finalisation de l'acquisition, le 12 mai 2026. SanlamAllianz Cameroun Assurances conserve les 16,32 % restants. Quelques semaines plus tard, en juillet, Victor Noumoué a été nommé directeur général par le conseil d'administration.

La refonte de la marque, dont le déploiement doit se poursuivre jusqu'en décembre 2026, vient ainsi donner une expression visible à cette nouvelle configuration institutionnelle et actionnariale.

Reste désormais à transformer cette nouvelle image en résultats tangibles. Pour GBC, le véritable enjeu ne se situe plus uniquement dans la reconnaissance de son logo, mais dans sa capacité à proposer des solutions de financement accessibles, des services compétitifs et une relation client répondant aux attentes des acteurs économiques camerounais.

Avec « L'avenir a un nom », la banque affiche une nouvelle ambition. Il lui appartient désormais de démontrer que cette identité camerounaise se traduira aussi dans son fonctionnement et dans sa contribution au financement de l'économie nationale.