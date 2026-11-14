Fitch a dégradé la note du Cameroun le 16 octobre. Le FMI n’a pas été sollicité. Et Louis Paul Motaze prépare une émission de 1,7 à 2,5 milliards de dollars pour boucler un budget 2027 déjà sous tension.

15 607 milliards de francs. 44,2 % du PIB. La note de la CAA est tombée fin juillet, avec un chiffre que le gouvernement assume. Mais un autre chiffre, moins commenté, dit la même réalité autrement : les besoins de financement de l’État pour 2027 s’élèvent à 3 161,5 milliards de FCFA. Et sur cette somme, 300 milliards dépendent d’un accord avec le FMI qui n’a jamais été formellement demandé. Alors le ministre des Finances se tourne vers les marchés. Les mêmes marchés qui, dix jours après la dégradation de Fitch, exigent déjà plus de 10 % pour prêter au Cameroun.

Ce que la CAA dit, et ce qu’elle ne dit pas

La note de conjoncture de la Caisse autonome d’amortissement, publiée fin juillet et arrêtée à fin juin 2026, fixe l’encours de la dette publique à 15 607 milliards de FCFA, soit 44,2 % du PIB. Un an plus tôt, à fin juin 2025, le stock était de 14 105 milliards, pour 43,0 % du PIB. L’administration centrale concentre 93,9 % de cet encours.

La CAA précise que ce niveau reste sous le plafond de soutenabilité de 50 % fixé dans la Stratégie d’endettement à moyen terme, et très loin du critère CEMAC de 70 %. Sur le papier, le Cameroun n’est pas en situation de surendettement. Fitch le dit aussi, dans son communiqué d’octobre : la dette publique tomberait à 39,1 % du PIB en 2028, bien sous la médiane de 56 % des pays notés « B ».

Le problème n’est donc pas le stock. Le problème est le flux. Et le flux, lui, ne dit pas la même chose.

3 161,5 milliards à financer, et un trou de 300 milliards

Le Document de programmation économique et budgétaire 2027-2029, publié en juillet 2026, chiffre les besoins globaux de financement de l’État à 3 161,5 milliards de FCFA pour le seul exercice 2027. Sur cette enveloppe, le gouvernement compte sur 300 milliards d’appuis budgétaires conditionnés à la signature d’un nouveau programme avec le FMI.

Or, ce programme n’existe pas. Le précédent accord, conclu en 2021 et prolongé d’un an, s’est achevé en juillet 2025. Depuis, le Cameroun n’a pas formellement demandé l’ouverture de négociations. Louis Paul Motaze l’a dit lui-même à Business in Cameroon, en octobre 2026 : il a « transmis les arguments du Cameroun aux autorités compétentes » et attend leur réponse.

Les 300 milliards ne sont pas une ligne budgétaire abstraite. Ils représentent environ 9,5 % des besoins totaux de financement de 2027. Sans eux, il faut trouver l’argent ailleurs. Et l’ailleurs, pour le ministre des Finances, s’appelle Londres, New York, ou Bangkok.

L’eurobond de janvier, et le prochain

En janvier 2026, le Cameroun est retourné sur le marché international. Une émission de 750 millions de dollars, arrivée à maturité en 2033, avec un coupon de 8,875 % et un rendement de 10,125 %. Bloomberg a rapporté l’opération le 26 janvier. Le pays avait déjà emprunté en 2024 à un rendement de 10,75 % sur sept ans. Cette fois, il a payé un peu moins. Mais le contexte a changé depuis.

Le 16 octobre 2026, Fitch Ratings a abaissé la note souveraine du Cameroun de « B » à « B- », avec perspective stable. L’agence invoque deux motifs. Le premier est politique : Paul Biya, 93 ans, réélu en octobre 2025 pour un huitième mandat, n’a désigné aucun successeur, et le poste de vice-président créé par la réforme constitutionnelle d’avril 2026 reste vacant. Fitch redoute une « transition de pouvoir désordonnée ». Le second est financier : les besoins bruts de financement passent de 5 % du PIB en 2025 à 7,3 % en 2026, et aucun programme du FMI n’est en vue d’ici 2028.

Trois jours après la dégradation, le rendement de l’eurobond 2033 a bondi de 30 points de base pour atteindre un record de 10,65 %. Le marché a parlé.

Et le pire est peut-être à venir. Selon Reuters, le Cameroun pourrait émettre entre 1,7 et 2,5 milliards de dollars d’obligations internationales en 2027. Un haut responsable du ministère des Finances, cité sous couvert d’anonymat, a confirmé la fourchette. Au plafond, l’opération représenterait environ 4 % d’une économie estimée à 59 milliards de dollars. Les banquiers préviennent que le taux pourrait dépasser 13 %. Ce n’est pas une donnée officielle. C’est une projection de marché, à prendre pour ce qu’elle est. Mais elle dit quelque chose de l’état de confiance.

Le paradoxe d’un pays qui n’est pas surendetté

Il faut tenir deux réalités en même temps.

D’un côté, le Cameroun n’est pas la Zambie ou le Ghana. Sa dette est à 44,2 % du PIB, sous le plafond de 50 % de sa propre stratégie et très loin des 70 % de la CEMAC. Fitch prévoit une croissance de 3,7 % en 2026 et 2027, portée par l’électricité et le secteur minier. Le déficit budgétaire resterait à 2,2 % du PIB. Le pays n’est pas au bord de la faillite.

De l’autre, le Cameroun emprunte cher. Très cher. Plus cher que ce qu’un pays noté « B- » devrait payer s’il avait un programme avec le FMI, une trajectoire budgétaire crédible et une perspective politique lisible. Le problème, comme le dit Fitch lui-même, n’est pas la dette. C’est la confiance.

Et la confiance ne se décrète pas. Elle se construit avec des décisions impopulaires : un accord avec le FMI, même contraignant ; une réduction des subventions, même coûteuse politiquement ; une clarification de la succession, même dérangeante. Le gouvernement n’a, pour l’instant, engagé aucune de ces trois voies.

Le FMI, cette équation que Yaoundé ne veut pas résoudre

Motaze, dans l’interview accordée à Business in Cameroon, ne cache pas son souhait. Il plaide pour un nouveau programme. Il rappelle que le Cameroun représente près de 46 % du PIB de la CEMAC et qu’un programme régional sans le Cameroun n’aurait pas de sens. Il souligne que les deux programmes précédents, entre 2017 et 2025, ont permis de mobiliser environ 2 600 milliards de FCFA d’appuis budgétaires.

Mais entre le souhait du ministre et la décision de l’État, il y a un gouffre. La demande formelle de négociations n’a pas été déposée. Et pendant ce temps, la CEMAC a exhorté ses États membres, dès janvier 2026 à Brazzaville, puis en mars à Paris, à conclure ou renouveler leurs programmes avec le FMI. Le Cameroun est le seul grand pays de la zone à ne pas avoir suivi.

Ce n’est pas un détail technique. C’est un signal. Un pays qui ne demande pas le FMI, c’est un pays qui préfère payer le prix du marché à celui des réformes. Et à 10,65 % sur dix ans, le prix du marché commence à ressembler à celui de l’usure.

Ce que 2027 dira

Le Cameroun a un budget à boucler. Il a une note dégradée. Il a un FMI en attente d’un appel qui ne vient pas. Et il a un ministre des Finances qui multiplie les rencontres avec Standard Chartered, Société Générale, Bank of America Securities, à Bangkok comme à Yaoundé.

Si l’émission de 2027 se fait à 13 %, elle coûtera au pays, sur cinq ou sept ans, l’équivalent de plusieurs centaines de milliards de FCFA en intérêts. De l’argent qui ne financera ni une route, ni un hôpital, ni une école. De l’argent qui servira à payer le droit d’emprunter.

La question n’est plus de savoir si le Cameroun peut emprunter. Il le peut. Les marchés le lui ont montré en janvier. La question est de savoir combien de temps il pourra continuer à emprunter à ce prix sans que le prix ne devienne le problème.

C’est quoi le problème avec la dette du Cameroun ?

Le stock n’est pas le problème. 44,2 % du PIB, c’est sous le plafond de 50 % que le pays s’est fixé. Le problème, c’est le flux : il faut trouver 3 161,5 milliards FCFA pour boucler le budget 2027, et 300 milliards de cette somme dépendent d’un accord avec le FMI qui n’a pas été demandé.

Pourquoi Fitch a dégradé le Cameroun ?

Fitch a invoqué deux choses : l’incertitude autour de la succession de Paul Biya, 93 ans, et l’absence de programme avec le FMI, qui oblige le pays à emprunter plus cher sur les marchés. La note est passée de B à B- le 16 octobre 2026.

Combien le Cameroun va emprunter en 2027 ?

Le gouvernement parle de 1 000 milliards FCFA dans son document de programmation. Mais Reuters rapporte que le ministère des Finances vise entre 1,7 et 2,5 milliards de dollars, soit jusqu’à 1 500 milliards FCFA. Le chiffre exact sera dans la loi de finances 2027.

Pourquoi le Cameroun ne demande pas le FMI ?

C’est la question. Le ministre des Finances dit avoir transmis les arguments au sommet de l’État et attend une réponse. Mais aucune demande formelle n’a été déposée. Certains observateurs y voient une volonté d’éviter les conditions du FMI (réduction des subventions, réformes) avant la succession.

Est-ce que le Cameroun peut faire faillite ?

Non, pas dans l’immédiat. Fitch prévoit une croissance de 3,7 % et une dette qui baisse à 39,1 % du PIB en 2028. Le pays peut payer. Mais il paye cher, et ce coût grève les budgets futurs.