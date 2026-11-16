Célestine Ketcha Courtés, le Cameroun et le Ndé t’ont perdue. Il est affligeant de constater qu’à ton âge, tu continues de t’enfermer dans des comportements de fille de rue en quête d’émancipation. Depuis près de dix ans, j’attire ton attention sur une exigence fondamentale : il faut grandir. Je finis par comprendre que, lorsque l’on atteint un certain âge, le miracle de la maturité ne se produit plus nécessairement. Tu es perdue. Nous t’avons perdue.

Certes, tu détiens le pouvoir, mais à quoi te sert-il réellement ? Sinon à te dépouiller de cette parcelle d’humanité qui aurait encore pu donner un sens à ton passage sur terre. J’ai ouï-dire que c’est le chef de l’État, Paul Biya, qui t’a nommée, en 2019, ministre de l’Habitat et du Développement urbain. Cette nomination a davantage desservi le Cameroun qu’elle ne l’a servi. Les faits sont là et parlent d’eux-mêmes. En près de sept années d’exercice, qu’as-tu véritablement compris des enjeux de l’urbanisation d’une ville ? Les villes vivent au rythme des poubelles. Tu auras surtout démontré au peuple une remarquable aptitude à entretenir le mensonge et une inquiétante incompétence dans la gestion de ton portefeuille ministériel.

Cette tribune s’inscrit dans le contexte des élections municipales et législatives couplées au Cameroun, dont le corps électoral est convoqué pour le 7 février 2027. Tu t’agites un peu trop. Ceux qui gravitent autour de toi en font tout autant. Je constate à quel point tu tiens à reprendre les rênes de la mairie de Bangangté. Alors, décharge-toi de ton lourd fardeau ministériel et va briguer un mandat de conseiller municipal.

Tu comprends désormais pourquoi je t’invite à grandir. Je pensais naïvement qu’un poste de ministre était d’une dimension supérieure à celui de maire. Tu as dirigé cette commune de 2007 à 2018, soit près de onze années. Je peux, à la rigueur, te féliciter pour la réussite de ton opération de communication. Mais je me dois de rappeler que, dans les faits, elle s’est apparentée à une vaste opération d’illusion, une grosse arnaque. Je prendrai pour exemple ton projet phare de « maîtrise d’ouvrage durable dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement » (Modeab). Au terme de ce projet, les populations se sont retrouvées confrontées à une pénurie d’eau encore plus préoccupante qu’auparavant. Où sont passés les milliards de francs CFA engloutis dans cette opération ? Dans son volet assainissement, tu as également vendu aux populations le mirage des « toilettes écologiques ». Lorsque tu regardes aujourd’hui ces réalisations, n’éprouves-tu aucun regret ? Je sais que la honte semble désormais étrangère à ton univers, mais tu pourrais au moins reconnaître qu’il s’agit là de l’une des plus grandes impostures de la coopération décentralisée.

Je lis certains de tes proches s’indigner de la fermeture du stade municipal de Bangangté par l’actuel maire. Soyons sérieux, ne serait-ce qu’un instant. Ce stade est-il fermé pour des travaux de réhabilitation ou non ? Ils avancent notamment que des centaines de millions de francs CFA auraient déjà été investis dans ce chantier. Mais le stade présente-t-il aujourd’hui le même visage que celui que tu avais laissé ? A-t-il changé d’apparence ou non ? Je demeure sidéré de te voir, ainsi que tes affidés, déplorer le fait que la Panthère sportive du Ndé dispute ses rencontres à l’extérieur. Je suis pourtant le chargé de communication de cette équipe dans le cadre de sa gestion sous la forme d’une société par actions simplifiée (SAS). Lorsque nous avons repris cette équipe, dont tu avais fait une propriété privée, nous avons passé trois saisons entières hors du Ndé. En ta qualité de maire, tu avais interdit l’utilisation de la pelouse du stade municipal, y compris pour les simples séances d’entraînement. Tu avais même adressé des correspondances à tous les responsables des établissements publics et privés disposant d’une aire de jeu de football, leur intimant de ne pas autoriser la Panthère sportive du Ndé à s’entraîner sur leurs installations. Malgré cet environnement hostile, nous avons réussi l’exploit de remettre l’équipe en Ligue 1. J’ai toujours la faiblesse de croire que tu souffres d’amnésie.

Tu avais annoncé, en grande pompe, la construction d’un stade omnisports au quartier Netah. Une fois de plus, les annonces n’ont jamais été suivies d’effets, alors même que les fonds destinés à l’indemnisation des riverains avaient été débloqués. En ma qualité de journaliste, j’ai enquêté sur ce dossier. Il ressort de mes investigations que certains bénéficiaires ont été payés sur la base de reçus dépourvus de l’en-tête officiel de la mairie. Ceux qui réclamaient cinq millions de francs CFA n’auraient reçu que 500 000 francs CFA ; ceux qui en réclamaient quatre millions auraient perçu 250 000 francs CFA, et ainsi de suite. Le mécontentement suscité par ces pratiques aurait finalement compromis le projet. Initialement évalué à 800 millions de francs CFA pour la construction de ce stade, le projet a été ramené, avec le concours du président de la Fédération camerounaise de football de l’époque, Tombi à Roko Sidiki, au même montant pour la réhabilitation du stade existant. Un rapport établi par l’équipe ayant succédé à Tombi à Roko à la tête de la Fécafoot fait état de présumées malversations financières impliquant ce dernier et toi. Tu voudrais aujourd’hui que l’on fasse table rase de ces faits particulièrement graves, mais tu oses encore prendre ce stade comme argument politique.

Au sein de votre formation politique, le RDPC, j’ai souvent entendu des militants dénoncer ton attitude, notamment le fait qu’à plusieurs reprises, tu aurais refusé au maire actuel le droit de prendre la parole lors de réunions et de célébrations du parti. Malgré ces humiliations, il a continué à s’investir au sein de cette formation politique et à soutenir Paul Biya, au point que lui et moi nous sommes retrouvés en froid sur cette question. Je suis donc particulièrement intrigué de lire, dans les sorties de tes affidés, qu’il ne ferait rien pour le parti.

Je vais néanmoins te reconnaître un mérite, et je t’en suis sincèrement reconnaissant. Depuis que tu es à la tête du RDPC dans la commune de Bangangté, l’opposition y gagne durablement du terrain. Le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025 vous a infligé une sévère correction. Malgré les irrégularités que tu aurais orchestrées dans la manipulation des procès-verbaux, tu sais, au fond de toi, que le résultat politique est sans appel : tu as échoué.

Je m’arrête là.